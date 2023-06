„Weiblicher Masochismus“: Alice Schwarzer bezieht Position im Fall Till Lindemann

Von: Jonas Erbas

Obwohl bisher nicht mehr als ein Verdacht vorliegt, wiegen die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann schwer. In ihrer Zeitschrift Emma äußert sich nun auch Feministin Alice Schwarzer.

Köln – Wer im Fall Till Lindemann (60) mitdiskutieren möchte, sollte sich in Vorsicht üben: Die Anschuldigungen gegen den Rammstein-Sänger sind keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen, dennoch gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Der 60-Jährige wies die Behauptungen über seinen Anwalt als „ausnahmslos unwahr“ zurück. Trotzdem melden sich nicht nur Fans und Kritiker zu Wort, sondern auch immer mehr Prominente. So auch Alice Schwarzer (80) in einem eigenen Emma-Artikel, der sich mit der Thematik befasst.

Wegen Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann: Alice Schwarzer bezieht Stellung

Zuletzt fand bereits „heute journal“-Moderatorin Dunja Hayali (49) überaus deutliche Worte in der Debatte um Till Lindemann und reihte sich damit in eine inzwischen prominent besetzte Gruppe an Personen ein, die zu den Anschuldigungen Stellung bezogen haben. Schon am 10. Juni setzte sich Alice Schwarzer in einem Artikel mit dem Titel „Till Lindemann: Maso-Frauen?“ mit den schwerwiegenden Vorwürfen auseinander. Welche Position die Feministin innerhalb dieser mit harten Bandagen geführten Debatte einnimmt, dürfte die wenigsten überraschen.

„Es wird interessant sein, ob wieder einmal mutmaßliche Opfer zermürbt, ja zerstört werden, und mutmaßliche Täter zu guter Letzt mit den Schultern zucken können“, so die 80-Jährige. Diesmal könne es allerdings „vielleicht (…) ja anders“ kommen, heißt es weiter. Diejenigen, die sich im Zuge der Beschuldigungen gegen Till Lindemann zu Wort gemeldet haben, seien „erstaunlich ehrlich und selbstkritisch“. In ihren Schilderungen gehe es vielmehr um die Selbstwahrnehmung: „Diese Frauen sprechen eigentlich kaum über den bösen vermeintlichen Täter, doch vor allem über sich selbst.“

„Weiblicher Masochismus“ auch für Causa Till Lindemann entscheidend? Alice Schwarzer äußert sich

In ihrer Argumentation nennt Alice Schwarzer den „weiblichen Masochismus“ als „Teil des Problems in dem Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen“. Dabei bezieht sich die Publizistin auf einen Artikel der 2012 verstorbenen Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich (†94), welcher bereits 1977 in der Emma erschienen war – und gerade in Zeiten von „MeToo und dem Weinstein-Prozess“ an Aktualität kaum verloren hat.

Denn ein Argument, das in derartigen Debatten immer wieder auftaucht: „Frauen seien an solchen Handlungen selbst schuld, sie würden – aufgrund ihrer masochistischen Wünsche nach sexueller Unterwerfung – die Gewalttätigkeit der Männer geradezu herausfordern.“ Von derartig fadenscheinigen Rechtfertigungen hält Alice Schwarzer nichts, wie sie in ihrem Beitrag mehr als deutlich darlegt.

In ihrer feministischen Zeitschrift Emma setzte sich Alice Schwarzer jüngst ebenso ausführlich wie kritisch mit der Causa Till Lindemann auseinander © Gonzales Photo/Political-Moments/Imago

Dass über dieses wichtige Thema nun einmal mehr öffentlich diskutiert wird, ist gut – sollte aber nicht darüber täuschen, dass die bisher erhobenen Anschuldigungen aktuell nichts anderes als eben das sind: Anschuldigungen. Eine Vorverurteilung ist unangebracht – das sollte sowohl für Für- als auch Gegensprechern bewusst sein. Zuvor hatte sich auch „Bergdoktor"-Star Ronja Forcher entsprechend (26) zu den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger geäußert.