„Muss niemand lange in der Küche stehen“: Florian Silbereisen verrät sein Weihnachtsessen

Von: Lukas Einkammerer

Florian Silbereisen ist das ganze Jahr lang schwer gefragt. Trotzdem macht es sich auch der Schlagerstar während der Festtage gemütlich. Wie viele andere hat er seine ganz eigenen Weihnachtstraditionen.

Passau – Große Schlagershows mit Millionenpublikum und Schauspiel-Darbietungen beim „Traumschiff“ – der Terminkalender von Florian Silbereisen (41) kann sich in der Vorweihnachtszeit wirklich sehen lassen. Wie viele seiner Kollegen nimmt auch der Schlagerstar in der stillen Zeit nicht die Füße vom Gas und legt ein Projekt nach dem anderen vor. Schließlich gibt es als Promi zwischen Weihnachtsalben und festlichen TV-Produktionen einiges zu tun.

„Heiligabend beginnt stressiger“: Schlagerstar Florian Silbereisen kauft Last-Minute Weihnachtsgeschenke

Seine Moderatoren-Expertise kann Florian Silbereisen auch in der verschneiten Jahreszeit zur Schau stellen. Am 2. Dezember lud er prominente Gäste wie Jazz-Trompeter Till Brönner zu seinem jährlichen „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein. Für Showmaster Flori ist das TV-Event stets ein persönliches Highlight im Vorlauf auf die Festzeit: „Meistens fallen dort rechtzeitig ein paar erste Schneeflocken. Wir zünden Kerzen an und singen die schönsten Weihnachtslieder. Das ist immer sehr stimmungsvoll", verrät der Schlagersänger gegenüber bild.de.

Weihanchtszauber im Fernsehen: Am 2. Dezember lädt Florian Silbereisen wieder zu seinem jährlichen „Adventsfest“ ein. Privat hat er an Heiligabend seine ganz eigenen Traditionen. © Screenshot/Instagram/floriansilbereisen.official; IMAGO/VISTAPRESS (Fotomontage)

Bei all dem Stress der vorherigen Wochen will aber auch ein großer Schlagerstar mal abschalten – und sich voll und ganz den eigenen Weihnachtstraditionen widmen. Ganz so entspannt geht es im Hause Silbereisen bei den Vorbereitungen auf die Christnacht aber nicht zu. „Heiligabend beginnt dann etwas stressiger, weil ich erst am Vormittag in Rekordzeit alle Geschenke besorge“, gesteht Flori, „Aber danach wird es umso ruhiger, völlig ohne Stress.“ Lastminute Geschenke kaufen – wer kennt es nicht?

Weihnachten: Die Geschichte des schönsten Feiertags Heute verbindet fast jeder Weihnachten mit Geschenken, Christbäumen, Lametta und Santa Claus. Die Geschichte des besinnlichsten aller Feste setzt sich aber aus vielen verschiedenen kulturellen Aspekten zusammen. Zum einen basiert es auf der Geburt von Jesus Christus, die seit Jahrhunderten am 25. Dezember gefeiert wird und schon im antiken Rom eine feierliche Angelegenheit war. Zum anderen wurden aber auch keltische und nordeuropäische Bräuche wie das Julfest übernommen, bei denen vor allem ausschweifende Festessen im Mittelpunkt stehen. Das heutige Verständnis des Weihnachtsfestes, wie das Schmücken eines Baums und das Aufhängen von bunter Dekoration, stammt vor allem aus England und Deutschland. (Quelle: nationalgeographic.de)

„Niemand muss lange in der Küche stehen“: Schlagerstar Florian Silbereisen verrät seine Weihnachtstradition

Egal ob Raclette, Fisch oder ein dampfender Braten: An Weihnachten gibt es viele kulinarische Bräuche. Aber was kommt bei Florian Silbereisen am 24. Dezember eigentlich auf den Tisch? Der sympathische Sänger verrät: Es gibt Würstchen und Kraut. „Damit niemand lange in der Küche stehen muss“, erklärt er das hauseigene Weihnachtsmenü. Traditionell und schmackhaft – immer eine gute Wahl.

Bevor es aber ans Würste braten geht, macht Flori noch den einen oder anderen Abstecher in die TV-Landschaft. Seine diversen Schlager-Formate kommen bei den Zuschauern immer sehr gut an und können regelmäßig ein echtes Staraufgebot vorweisen. Manche seiner Musiker-Kollegen zeigen sich aber eher wenig begeistert, denn Schlagerstar Heintje ist sauer, dass er nie zu Florian Silbereisen ins Fernsehen eingeladen wird. Verwendete Quellen: bild.de, schlagerprofis.de, nationalgeographic.de