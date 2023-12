Weihnachtskarte ohne Mette-Marit: Norwegens Kronprinzessin abwesend

Mette-Marit ist erkrankt. Für sie könnte es nicht schlimmer sein, schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Warum die Kronprinzessin fern bleiben muss.

Oslo – Zum 18. Geburtstag von Prinz Sverre Magnus am 3. Dezember war die ganze Familie noch zusammengekommen, um zu feiern. Sogar Mette-Marits Mutter Marit Tjessem (86) war erstmals gemeinsam mit Norwegens Königsfamilie um König Harald (86) und Königin Sonja (86) mit auf den offiziellen Fotos. Doch dann der Schock: Mette-Marit (50) fehlt auf der Weihnachtskarte.

Mette-Marit kann wegen eine Covid-Erkrankung nicht am Shooting der Weihnachtskarte teilnehmen

Besonders früh war das Könighaus nicht dran mit dem offizeillen Weihnachtsgruß, was vielleicht erklärt, dass ihnen die Statements nicht leicht gefallen sein dürften. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes konnte die Kronprinzessin nicht an dem traditionellen Weihnachtsshooting teilnehmen.

„Frohe Weihnachten an alle von der königlichen Familie. Das diesjährige Weihnachtsfoto wurde in der Kongssetra am Voksenkollen in Oslo aufgenommen. Leider konnte die Kronprinzessin wegen einer Covid-Erkrankung nicht daran teilnehmen“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Königshauses.

Trotz Zweckoptimismus wirkt die Norwegische Königsfamilie auf der Karte bedrückt

Schwere Zeiten für Mette-Marit, aber auch für Kronprinz Haakon. Noch ist unklar, ob die Dreifachmutter Weihnachten mit ihrer Familie verbringen kann. © Britta Pedersen/dp

Mette-Marit wird jedoch würdig vertreten: In festlicher Aufmachung posieren Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra (19), Königin Sonja, König Harald und Prinz Haakon tapfer ohne Mette-Marit. Aufgrund der Corona-Infektion musste Mette-Marit bereits ihre Teilnahme an einem vorweihnachtlichen Gottesdienst absagen. Kronprinz Haakon und Sohn Sverre Magnus gingen statt ihrer zu dem Termin, den die Kronprinzessin gern selbst wahrgenommen hätte.

Am Mittwoch (20. Dezember) äußerte sich Kronprinz Haakon über den aktuellen Zustand seiner Frau. „Es geht ihr gut", gab er Entwarnung. Mette-Marit ist bekannt dafür, dass sie ihre königlichen Pflichten trotz ihrer chronischen Lungenfibrose wahrnimmt. Trotzdem muss sie sich auch Ruhepausen gönnen. Zuletzt war sie im September mehrere Tage ausgefallen. Bleibt zu hoffen, dass sie im Kreis ihrer Familie Weihnachten feiern kann.