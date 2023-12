Weihnachtsüberraschung: Harald Glööckler verbringt die Feiertage mit seinem Ex

Harald Glööckler hat schon ganz genaue Pläne für die Festtage. Auch sein Ex-Partner ist im Weihnachts-Programm des Designers involviert.

Berlin – Weihnachten mit dem Ex? Für viele Menschen wohl unvorstellbar, doch Modeikone Harald Glööckler (58) scheint diese Idee zu gefallen. In einem Interview mit RTL verrät der Stardesigner seine Weihnachtspläne. Dabei erzählt er auch, was sein Ex-Partner Dieter Schroth (74) an den Feiertagen vorhat.

So verbringt Harald Glööckler die Weihnachtstage

Im Februar dieses Jahres hatte Glööckler die Aufhebung der Lebenspartnerschaft mit Schroth beantragt. Acht Jahre lang hatten sich die beiden sogar ein Heim geteilt und stets immer gemeinsam Weihnachten gefeiert. Anfang dieses Jahres zog der 58-Jährige wieder zurück nach Berlin, sein Ex-Mann blieb in der alten Heimat Kirchheim.

Mit Ex Dieter Schroth habe er immer noch ein „sehr gutes, sehr angenehmes Verhältnis“, verrät er. Die beiden wollen sogar den zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam verbringen. „Wir haben da eine andere Ebene gefunden. Wir haben über 35 Jahre miteinander ausgehalten, das ist ja auch schon schön lang. Und warum nicht auch Weihnachten miteinander verbringen?“, so Glööckler. Fest stehe jedenfalls: Er kehrt am 26. Dezember zurück nach Kirchheim.

„Möchte zu mir kommen“: Harald Glööckler verbringt Heiligabend alleine

Auch an Heiligabend wird er sich trotz der Trennung nicht einsam fühlen, meint er im Interview: „Ich werde Heiligabend mit meinem süßen kleinen Hund im Bett verbringen. Neben das Bett stelle ich Champagner und Nudeln mit Trüffeln, das ist so traditionell“. Er plant, schöne Filme und Serien anzuschauen und so den festlichen Abend zu verbringen. „Dazu ein bisschen Weihnachtsgebäck und Kerzen an. Ich möchte meditativ ein bisschen zu mir kommen“, schwärmt der Designer.

Harald Glööckler und Dieter Schroth sind getrennt – verbringen den zweiten Weihnachtsfeiertag aber trotzdem zusammen. © IMAGO/HOFER

Erst kürzlich war Harald Glööckler auf einer großen Spendengala eingeladen – plötzlich war der Stardesigner aber spurlos verschwunden. Verwendete Quellen: RTL