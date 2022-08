„Weil der Name deutscher klingt“: „Schwiegertochter gesucht“-Ingo nahm Nachname seiner Frau an

Ingo lernte nach den Dreharbeiten von „Schwiegertochter gesucht“ seine jetzige Frau Annika kennen © Instagram/ingonator_official

Die Tradition will es so, dass Frauen mit der Eheschließung meist den Namen ihres Mannes annehmen. Kuppelshow-Kandidat Ingo ist da deutlich moderner.

2012 nahm Ingo (31) erstmals bei der Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ teil, um nach der Frau fürs Leben zu suchen. Anschließend war er sechs Jahre lang Teil des Formats. Seine Herzensdame traf der TV-Star allerdings erst nach dem Ende der Dreharbeiten. Abseits von Fernsehkameras verliebte er sich in Annika, mit der er endlich sein Happy End fand. Im Juni krönte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Hochzeit, die sie offiziell zu Mann und Frau machte.

In einer Instagram-Fragerunde verrät der Zuschauerliebling nun, dass er bei der Eheschließung eine ungewöhnliche Entscheidung traf: Ingo hat den Nachnamen seiner Frau angenommen. Traditionellerweise läuft es eigentlich genau andersrum ab, doch dem 31-Jährigen gefiel der Name seiner Liebsten wohl besser. „Ich habe den Namen von Annika angenommen, weil der Name deutscher klingt und auch kürzer ist“, erklärt er. Ingos neuer Nachname lautet also Peters. Und solange beide mit der Namenswahl zufrieden sind – wieso auch nicht?

„Schwiegertochter gesucht“-Ingo und seine Annika: Dunkle Wolken am Horizont

Die einzige Sache, die das Glück der frisch Vermählten trübt, ist ihr belastetes Verhältnis zu Ingos Eltern. Lutz und Stups, die den Rheinländer einst bei der Datingshow auf der Suche nach der großen Liebe unterstützten, waren nicht einmal zur Hochzeit geladen. Anfang des Jahres enthüllte Ingo, wie schief der Haussegen in seiner Familie tatsächlich hängt: „Wir haben Streit, weil wir von meinen Eltern in letzter Zeit nur noch beleidigt worden sind und das unter der Gürtellinie.“

Lutz und Stups wiederum teilten auf Facebook ordentlich gegen das Brautpaar aus – und das ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag. „Unser Sohn heiratet heute. Dem lieben Gott gefällt das nicht, drum lässt er es regnen und donnern“, wetterten sie. Dass Ingo nun auch noch den Nachnamen von Annika angenommen hat, dürfte seinen Eltern noch weniger schmecken. Wie schade, dass selbst eine Hochzeit zu keiner Versöhnung zwischen den Streithähnen führen konnte. Es bleibt zu hoffen, dass das Kriegsbeil bald begraben werden kann.