Weil Kate Middleton zu Besuch kam, wurde Porträt von William und Harry abgehängt

Abgehängt. Prinzessin Kate besuchte zur Wiedereröffnung die National Portrait Gallery in London. Das Bild der Brürder Prinz Harry und Prinz William wird plötzlich nicht mehr ausgestellt.

London – Es ist kein Geheimnis, dass es um die Beziehung der Söhne König Charles III. (74) nicht zum Besten steht. Offenbar machten sich auch die Kuratoren der National Portrait Gallery ihre Gedanken dazu. Denn als Kate Middleton (41) sich einen Tag vor dem Geburtstag ihres Mannes Prinz William (41) zu einer Vorabbesichtigung vor der Wiedereröffnung der Kunstgalerie anmeldete, war ein ganz bestimmtes Porträt nicht mehr unter den Kunstwerken zu finden.

Bild der sich freundlich anblickenden Brüder Harry und William wurde abgenommen

Das Porträt der königlichen Brüder Prinz Harry und des Thronfolgers von der Malerin Nicola Philipps (58) wurde aus der National Portrait Gallery entfernt, als Prinzessin Kate die 167 Jahre alte Institution heute nach einer dreijährigen Renovierungszeit wiedereröffnete. Das Gemälde wurde erstmals 2010 enthüllt und zeigt den Prinzen von Wales und den Herzog von Sussex in Militäruniform. Die Malerin hat Harry sitzend gemalt, wie er William, der lässig im Türrahmen lehnt, in stillschweigendem Einvernehmen anblickt – eindeutig wurde das Bild vor dem Streit der Brüder gemalt.

Als Schirmherrin der National Portrait Gallery hatte die Prinzessin von Wales in einem nagelneuen Mididress von Mr Self-Portrait (534 Euro), einer weißen Boucle-Tweedjacke und auffälligen Pumps von Aquazurra (722 Euro) die Aufgabe, die Galerie wird am Donnerstag nach ihrer knapp 30 Millionen Euro teuren Renovierung wiederzueröffnet. Die Kunstgalerie hatte ihre Türen im März 2020 geschlossen, als die Coronavirus-Pandemie das Vereinigte Königreich überrollte. Doch jetzt dreht sich alles ums entfernte Brüderporträt.

National Portrait Gallery Die Sprecherin der National Portrait Gallery gibt tiefere Einblicke zu den Ausstellungen, die am 22. Juni mit dem First Look Festival wiedereröffnet wird: „Mit über 250.000 Porträts in unserer Sammlung können wir nur einen kleinen Teil davon in unserem Gebäude ausstellen. Als eine der größten und wichtigsten Porträtsammlungen der Welt verleihen wir jedoch regelmäßig unsere Werke und gehen auf Tournee, sowohl national als auch international. Besondere Gesprächsrunden mit Paul McCartney (81) und Stanley Tucci (62) bilden den Höhepunkt des Festivals. Weitere Highlights des Festivals sind Künstlergespräche, Kuratorenführungen, praktische Workshops und DJ-Sets sowie Gespräche mit der Künstlerin Tracey Emin (59) und dem Architekten Jamie Fobert (60).

Gab es eine Anordnung, das Porträt aus besseren Zeiten zu entfernen?

Prinzessin Kate besuchte zur Wiedereröffnung die Nationals Portrait Gallery in London. Das Porträt von Harry und William war nicht mehr unter den Ausstellungstücken (Fotomontage). © National Portrait Gallery London/dpa & i Images/Imago

Nachdem der Herzog von Sussex seinen Bruder und seine Schwägerin mit einer Reihe von Anschuldigungen in seinen Memoiren „Spare“ (dt, „Reserve“) ins Visier genommen hatte, liegt der Verdacht nahe, die Schirmherrin nicht verärgern zu wollen. Schnell war die Sprecherin der Galerie zur Stelle, die laut GB News angab: „Entscheidungen über die Porträts, die in der National Portrait Gallery ausgestellt sind, werden vom Kuratorenteam der Galerie getroffen.“

Das Porträt von Nicky Philipps war Teil der Wanderausstellung „Tudors to Windsors", die zwischen 2018 und 2021 zu sehen war. Zuletzt war es zwischen März und August 2018 in der Galerie zu sehen. Prinzessin Kate wurde beim Plaudern mit Beatles-Legende Sir Paul McCartney und seiner Frau Nancy (63) gesichtet, bevor sie sich an die Vorbereitungen für Williams Geburtstag gemacht haben dürfte. Gemeinsam sind Kate und William die Vorzeige-Royals, obwohl sie längst in getrennten Betten schlafen.