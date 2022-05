Weil’s so schön war: MDR zeigt noch einmal Florian Silbereisens Abschiedsshow für Mary Roos

Der MDR zeigt noch einmal Florian Silbereisens Abschiedsshow für Mary Roos (Fotomontage) © Henning Kaiser/Roberto Pfeil/dpa

Als Mary Roos verkündete, sich nach 60 Jahren auf der Bühne aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, heckte Florian Silbereisen einen Plan aus.

Leipzig – Am 14. Juni strahlt der MDR die Abschiedsshow für Mary Roos (73) aus. Hierbei handelt es sich natürlich um eine Wiederholung, denn die Schlager-Ikone hat bereits 2019 verkündet, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Aber weil’s so schön war, wiederholt MDR die große Überraschungsparty nach über zwei Jahren in voller Länge.

„Mit 70 ist Schluss“, verkündete die Sängerin 2019 via Facebook. Mary Roos, die auf den bürgerlichen Namen Marianne Rosmarie Böhm, geborene Schwab, hört, stand seit ihrem neunten Lebensjahr auf der Bühne. Seinerzeit würde das Mädchen bei einem Auftritt auf einem Sommernachtsfest eines Karnevalvereins entdeckt und sollte fortan in der Welt der Musik zuhause sein. Nach etlichen Jahren auf der Überholspur sollte mit 70 Jahren Schluss sein. Alle anstehenden Aufträge und Verträge wollte Mary noch pflichtgemäß erfüllen und sich dann zur Ruhe setzen.

Unter Vorwand ins Leipziger Studio gesetzt: Mary Roos war als vermeintlicher Talk-Gast bei „Riverboat“ geladen

Nach 60 Jahren einfach aufhören klang in den Ohren von Schlager-Kollege Florian Silbereisen (40) aber wohl falsch. Eine gebührende Abschiedsparty sollte stattdessen her. Zusammen mit dem MDR organisierte der Moderator kurzerhand eine Überraschungsparty für die deutsche Musiklegende. Unter einem Vorwand wurde Mary Roos am 14. November 2019 nach Leipzig gelotst, wo die Aufzeichnung der Abschiedsshow stattfinden sollte. Die Sängerin war der Annahme, als Talk-Gast bei „Riverboat“ geladen zu sein, und so schien es zunächst auch. Im Studio sah alles nach dem Talk-Format aus. Die Moderatoren Kim Fisher und Jörg Kachelmann spielten ebenfalls mit. Bis Florian Silbereisen die Katze aus dem Sack ließ und das Studio innerhalb weniger Minuten zur Schlager-Location umbauen ließ.

Um der Schlagergröße einen gebührenden Abschied zu bereiten, durfte natürlich die Crème de la Crème der Schlagerwelt nicht fehlen. Unter den Partygästen waren Mary Roos‘ Schwester Tina York, Ross Antony, Marianne Rosenberg, Ben Zucker, Schlagerband Feuerherz, Michelle, Matthias Reim, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Andy Borg und Howard Carpendale. Erstmals ausgestrahlt wurde die Abschiedsshow im Januar 2020.