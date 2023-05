Weil Tochter Solea schon Ohrringe trägt: Sarah Engels im Netz angefeindet

Sarah Engels einjährige Tochter Liana trägt Ohrstecker. Manche Fans sind empört und kritisieren die 29-Jährige auf Social Media.

Sarah Engels (29) ist Zweifach-Mutter und wird nun aufgrund der Ohrringe ihrer kleinen Tochter Solea Liana (1) kritisiert. Die Sängerin ist durch die Castingshow DSDS bekannt geworden. In der Show lernte sie ihren ersten Ehemann Pietro Lombardi (29) kennen, mit dem sie von 2013 bis 2019 verheiratet war. Pietro ist der Vater ihres ersten Sohnes Alessio, der mittlerweile sechs Jahre alt ist. Seit März 2021 ist Sarah Engels mit dem Fußballspieler Julian Büscher verheiratet und die beiden haben seit kurzem zusammen ihre Tochter Solea. Über Solea hält Sarah Engels ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden.

Die Sängerin lud vor kurzem ein Video auf Instagram als Reel hoch. Darin erklärte sie ihrer typische Morgenroutine mit zwei Kindern und zeigte den Fans somit einen kleinen Einblick in ihr Leben. Doch den Fans fiel etwas in dem Video auf: Die einjährige Solea Liana trägt kleine Ohrstecker. Dieses Detail rief einiges an Kritik seitens der Fans hervor.

Die Meinungen über die Ohrstecker sind gespalten

So kommentiere jemand empört unter dem Video: „Warum muss ein so kleines Kind schon Ohrringe tragen? Und ein anderer Fan meinte: „Hast du deine Tochter gefragt, ob du ihr Ohrlöcher stechen darfst?“ Doch nicht Alle sehen das so kritisch. Andere User verteidigen Sarah Engels Entscheidung und jemand schreibt: „Warum müssen andere Mütter ständig ihre Meinung und Ansicht anderen Müttern vorhalten?“ Oder auch: „Leute, kehrt vor eurer eigenen Tür.“