27 Stunden Haft und unbezahlte Rechnung: Die größten Skandale der Geissens

In den vielen Jahren im TV lieferten die Geissens auch ein paar kleinere Skandale. © Georg Wendt dpa

Von beschlagnahmten Speedbooten und spanischer Haft: Die Geissens haben in den letzten Jahren schon einige skandalöse Schlagzeilen angesammelt.

Monaco – Das TV-Format „Die Geissens“ (RTLZWEI) begleitet die Jetsetter-Familie Geiss bereits seit 2011 durch ihr Luxusleben. Ein Leben in Rausch und Braus zwischen Monaco und Miami, auf ihrer 40 Meter langen Yacht oder in ihrem Luxus-Palast in St. Tropez – Robert und Carmen Geiss (59) und der Rest der Familie machen überhaupt keinen Hehl daraus, wie sehr sie den Luxus genießen. Aber auch das Luxusleben der Geissens bleibt nicht verschont von Skandalen - und die sehen bei TV-Millionären gleich ein bisschen krasser aus.

Robert hatte auch schon das ein oder andere Mal mit den Gesetzeshütern zutun. So wurde das TV-Gesicht im März 2021 in Madrid hinter schwedische Gardinen gesperrt. Bei einem Zwischenstopp am Madrider Flughafen wurde der TV-Millionär von der Bundespolizei abgefangen und wegen eines Haftbefehls aus dem Jahr 1999 an Ort und Stelle in Haft gesteckt. Damals sollte Robert in einem zivilrechtlichen Verfahren aussagen und erschien nicht zum Termin, was einen Haftbefehl nach sich zog. Eigentlich wäre so ein Haftbefehl nach all der Zeit verjährt – nicht aber im Fall von Robert Geiss und so musste der 59-Jährige für 27 Stunden ein spanisches Gefängnis von innen ansehen.

Robert Geiss wurde am Madrider Flughafen wegen eines Haftbefehls aus dem Jahr 1999 festgenommen

Außerdem heimste sich Robert Geiss zudem Ärger ein, weil der - nach eigenen Angaben 100 Millionen schwere - Jetsetter scheinbar eine Rechnung für die Reparatur seines Speedbootes nicht beglichen haben soll. 22.800 Euro soll das Familienoberhaupt der Firma „Fastboat.com Sales Company“ geschuldet haben, sodass diese Strafanzeige erstatteten. Daraufhin soll angeblich sogar das schippernde Luxusgefährt von US-Behörden beschlagnahmt worden sein. Grund dafür sei aber nicht das fehlende Kleingeld, sondern die unzureichende Leistung von der Firma gewesen, erklärte Geiss TV auf Bild-Nachfrage. Weil die Reparaturarbeiten zu lange gedauert haben, verzögerte sich ein geplanter Dreh mit dem Speedboot und Robert musste die Reparaturarbeiten schließlich woanders durchführen lassen.