„Weiß nicht, was ich da soll“: Mittelalterband Schandmaul boykottieren den ZDF-Fernsehgarten

Teilen

Die Mittelalterband Schandmaul hatte es schwer in den letzten Jahren. Doch trotz aller Schwierigkeiten, möchten sie nicht beim ZDF-Fernsehgarten auftreten. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner &

Die Mittelalterband Schandmaul hatte es schwer in den letzten Jahren. Doch trotz aller Schwierigkeiten, möchten sie nicht beim ZDF-Fernsehgarten auftreten.

Zwar gab es in den letzten Jahren immer mehr Fans von Mittelalter-Bands, doch die Corona-Zeit hat es allen Bands fast unmöglich gemacht weiterzumachen. So ging es auch der Mittelalter-Folk-Rock Band Schandmaul. Diese war im Jahr 2014 mit dem Lied „Unendlich“ sogar auf Platz eins der Charts. Doch trotz der Rückschläge in der letzten Zeit, will die Band nicht beim ZDF-Fernsehgarten auftreten.

Sänger Thomas Lindner (47) erzählt in einem Interview mit t-online, dass die Bandmitglieder von Schandmaul sich sogar wieder andere Jobs gesucht haben: „Das hat man oft genug gehört, wie selbstständig wir als Musiker waren und wie es uns dann doch erwischt hat. Wir haben von den Reserven gelebt. Das ging eine Zeit lang, aber irgendwann schaltet sich die Vernunft ein. Nachdem kein Ende in Sicht war, hat man das Lager gewechselt – man hat sich Jobs gesucht.“ Jetzt möchten die Bandmitglieder sich aber gerne wieder professionell der Musik widmen.

Der ZDF-Fernsehgarten kommt für Schandmaul nicht infrage

Einige Bands und Sänger nehmen den ZDF-Fernsehgarten als Sprungbrett. So meint Lindner: „Also ich kann nur meine Meinung sagen und für mich geht das nicht. Das geht gar nicht.“ Der Grund dafür sei nicht die Mittelalter-Musik, sondern die Art und Weise, wie der Fernsehgarten organisiert ist: „Der ‚Fernsehgarten‘ ist nicht das Format, wo ich uns sehe. Ich weiß nicht, was ich da soll. Das ist eine durchorganisierte Show. Da spielt man Vollplayback oder wenn sie gnädig sind Halbplayback mit uneingestöpselten Instrumenten. Wir spielen auf der Bühne, aber immer live.“