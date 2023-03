„Weiß nicht, wie es meinem Sohn geht“: Jasmin Tawil in psychiatrischer Klinik

Jasmin Tawil (40) befindet scheinbar in einer psychischen Extremsituation. Nach einer Festnahme wurde sie in San José in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Eigentlich wollte Jasmin Tawil in Costa Rica ein neues Leben beginnen, doch nun erlebt sie scheinbar gerade einen schlimmen Absturz. Reporter von RTL konnten sie die psychiatrische Klinik ausfindig machen, in der sich die Schauspielerin gerade befindet. Der Sender veröffentlichte ein Interview, das die Extrem-Situation verdeutlicht, in der sich Jasmin Tawil gerade befindet.

Wie sie erklärt, wurden ihr mehrere Straftaten vorgeworfen, weshalb sie polizeilich gesucht wurde. Schließlich wurde die Schauspielerin wohl aufgegriffen, erst in Polizeigewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Klinik in San José gebracht. Ihr 3-jähriger Sohn Ocean wurde ihr entzogen und dem Jugendamt übergeben. Damit er wieder bei ihr sein kann, müsse laut Jasmin Tawil jemand aus Deutschland kommen und eine Vollmacht vorlegen.

„Ich komme hier nicht raus, ich bin eingesperrt“: Jasmin Tawil mit beklemmender Botschaft

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist sichtlich verzweifelt. Wie sie im Interview erzählt, wird sie ohne Hilfe die Klinik nicht einfach verlassen können. Sie sagt: „Ich komm’ hier nicht raus, ich bin hier eingesperrt. Ich weiß auch noch nicht, wann ich hier rauskomme“. Besonders macht es der 40-Jährigen zu schaffen, dass sie keinerlei Nachricht von ihrem Sohn hat. „Ich durfte nicht mit ihm reden bis jetzt“, weint sie.

Unter Tränen sagt sie, dass sie habe ihn vor über 12 Tagen das letzte Mal gesehen habe. Seither habe sie kein Foto von ihm sehen oder seine Stimme hören dürfen. Unklar ist, wie es für Jasmin Tawil jetzt weiter geht und was ihr Ex-Partner mit den Geschehnissen zu tun hat. Laut den Aussagen der Schauspielerin ist sie nämlich vor ihm weggelaufen und könne auch nicht in ihr altes Zuhause zurückkehren.