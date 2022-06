„Weiß nicht, wie ich das schaffen soll“: Neue TV-Doku zeigt Beatrice Egli nach Konzertmarathon in Tränen

Von: Lisa Klugmayer

Keine Pausen, Stress, Schlafmangel: Das Leben als Schlagerstar ist nicht immer so glamourös, wie man vielleicht denkt. Das musste auch Beatrice Egli lernen. In ihrer neuen TV-Doku erinnert sie sich an eine besonders schwere Zeit und kämpft dabei sogar mit den Tränen.

Pfäffikon, Schweiz - Beatrice Egli hat geschafft, was nur wenigen DSDS-Gewinnern gelungen ist: Nicht in der Versenkung zu verschwinden. Heute - 9 Jahre nach ihrem Sieg - gehört sie zu den größten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum. In ihrer neuen TV-Doku zeigt Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) nun aber die Kehrseite der Erfolgsmedaille und bricht vor laufender Kamera in Tränen aus.

„Weiß nicht, wie ich das schaffen soll“: Neue TV-Doku zeigt Beatrice Egli nach Konzertmarathon in Tränen

„Beatrice Egli Unlimited“ heißt die zweiteilige TV-Doku der Schlagersängerin und feiert am 1. Juni Premiere. Ein Jahr lang wurde sie von einem Kamerateam begleitet. Der Film soll einen Einblick in ihre Kindheit geben, sie blickt auf ihre Karriere zurück und erinnert sich an die Matterhorn Besteigung. Stolz teilt Beatrice Egli nun den dazugehörigen Trailer mit ihren Instagram-Fans.

Doch neben Glücksmomenten, Höhepunkten und Konzert-Erinnerungen zeigt der Film Beatrice Egli auch von einer anderen Seite: Völlig überfordert, mit Tränen in den Augen. Zwei Konzerte an einem Tag, für ihre Fans jedes Mal alles geben? Irgendwann wurde es auch Beatrice Egli zu viel: „Ich bin vor der Bühne gestanden und hab gedacht: ‚Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll‘“.

„Beatrice Egli Unlimited“: Nur auf Schweizer Streamingdienst erhältlich

Wer wissen will, wie Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) diese schwere Zeit überwunden hat, muss am 1. Juni einschalten. Teil zwei von „Beatrice Egli Unlimited“ wird eine Woche später, am 8. Juni 2022, ausgestrahlt. Allerdings beides exklusiv auf dem CH Media Streamingdienst. Ob und wann die Doku auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli schubst Andreas Gabalier stinksauer von der Bühne? Ja, das ist tatsächlich passiert. Bei „Frag doch mal die Maus“ wollte sich der Österreicher einfach nicht an die Spielregeln halten, was die Schlagersängerin so richtig wütend machte. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell