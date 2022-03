„Weiß wieder, was Liebe ist“: Danni Büchners Ex Sohel zeigt seine neue Freundin

Teilen

Danni Büchners Ex Sohel Abdoulkhanzadeh küsst seine neue Freundin © IMAGO / Chris Emil Janßen & Instagram: s_playa_de_palma

Nach Flirt mit ihr: Danni Büchners Ex Sohel Abdoulkhanzadeh zeigt seine neue Partnerin. Der DJ postete ein Bild, auf dem er seine Freundin küsst.

Mallorca – „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Büchners (44) Ex-Partner Sohel Abdoulkhanzadeh soll wieder vergeben sein! Ende des letzten Jahres hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass die beiden TV-Persönlichkeiten ein Paar sein könnten. Daraufhin machten die Stars ihre Beziehung dann endlich offiziell und gaben jedoch schon kurze Zeit danach wieder ihre Trennung bekannt. Der Prominente scheint nach seinem vorherigen Flirt mit der Reality-TV-Darstellerin jetzt wieder eine neue Frau an seiner Seite zu haben!



Der ehemalige Liebste der Prominenten ließ seine Follower auf Instagram an einem schönen Schnappschuss von sich und seiner neuen Freundin teilhaben, auf dem er sie küsst. Zu dem romantischen Posting verkündete der DJ glücklich: „Und plötzlich warst du da und ich weiß wieder, was Liebe ist.“ Auf dem Foto küssen sich die Turteltauben im sonnigen Palma de Mallorca vor einer Palme und tragen dabei stylische Sonnenbrillen. Der Star drückte seine Gefühle für seine neue Freundin zudem mit einem roten Herz-Emoji aus, das er seinem Beitrag hinzufügte. Viele Details zu der neuen Frau an seiner Seite verriet er nicht, verlinkte jedoch das Konto der Schönheit, die demnach Niki zu heißen scheint und wie er auf Mallorca lebt.

Sohel Abdoulkhanzadehs Ex Daniela Büchner: Bereit für eine neue Liebe

Aber auch die einstige Partnerin des DJs ist bereit für eine neue Liebe! Die Auswanderin hatte nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner auf ihrer Social-Media-Plattform erklärt, dass sie inzwischen schon wieder bereit für einen neuen Partner sein würde. Sie hatte optimistisch geschrieben: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste – zum Glück.” Obwohl sie wieder bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite sei, habe sie es mit der Suche nach einem neuen Partner aber nicht eilig.