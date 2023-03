Weißes Kleid mit Schleier und Clutch: So kam Motsi Mabuse zu mit König Charles III

Treffen mit dem König

+ © dpa | Britta Pedersen Motsi Mabuse trifft auf König Charles © dpa | Britta Pedersen

Motsi Mabuse traf beim Staatsbesuch König Charles III. In Berlin nahm sie in einer traumhaften weißen Robe am Staatsbankett teil.

Berlin – Motsi Mabuse (41) gehört nun zu den TV-Persönlichkeiten, die die Ehre hatte, den englischen König Charles III. (74) persönlich zu treffen. Zum Staatsbankett in Berlin war die „Let’s Dance“-Jurorin gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (39) und vielen anderen hochkarätigen Gästen geladen.

Im Interview mit Frauke Ludowig (59) bei „Exclusiv Spezial“ hatte Motsi schon vor einigen Wochen verraten, dass Charles und Königin-Gemahlin Camilla (75) sie bereits mehrmals eingeladen hatten, weil das Königspaar große Fans von der britischen Tanzshow „Strictly Come Dancing“ ist, zu dem Motsi ebenfalls gehört. Immer musste die Tänzerin aus terminlichen Gründen absagen, aber beim Staatsbesuch in Deutschland kam es nun endlich zu einem Treffen.

Motsi Mabuse: So glamourös traf sie den englischen König

Dazu trug Motsi Mabuse eine weisse Robe, die sich an ihre Kurven schmiegte und im Schulterbereich mit silbernen Blätter-Ornamenten verziert war. Außerdem floss ein Schleier von ihren Schultern bis auf den Boden, ebenfalls in weiss. Dazu hatte sie sich für eine silberne, funkelnde Clutch entschieden sowie eine elegante Hochsteckfrisur und ein dezentes, natürliches Make-Up. Ihr Ehemann Evgenij Voznyuk kam im schwarzen Frack, wie es an dem Abend für die Männer Dresscode war.

Im Gespräch mit RTL verriet Motsi später, dass sie bei dem Treffen mit Charles so nervös war, dass sie trotz seiner Tanzvorliebe gar nicht viel über ihren Job sprach. Auf Instagram teilte die Tänzerin später ihre Freude über das Erlebnis mit ihren Fans. Sie postete ein Foto, auf dem sie und Ehemann Evgenij dem König die Hand schütteln. König Charles steht dabei neben Camilla und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67). Unter das Bild schrieb Motsi: „Das Leben kann dich definitiv an Orte bringen, die du dir nie hättest träumen lassen. Eine ganz besondere Erfahrung. Vielen Dank für die Einladung, Majestät. Ich habe noch nie so viele Nachrichten hier von meiner Community bekommen. Danke für den Support.“

Auch Altkanzlerin Angela Merkel (68) war bei dem Staatsbankett zu Gast, ebenso wie die ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck (83) und Horst Köhler (80) und aktuelle Kabinettsmitglieder wie Robert Habeck (53) und Christian Lindner (44).