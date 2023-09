Trotz Trennung von Amira: Oliver Pocher teilt weiterhin Pärchenfotos

Von: Diane Kofer

Amira und Oliver Pocher sind kein Paar mehr. Trotzdem teilt der Comedian im Netz weiterhin gemeinsame Fotos aus einem früheren Urlaub. Die Postings haben einen traurigen Hintergrund.

Köln – Vor rund zwei Wochen haben Oliver (45) und Amira Pocher (30) bekannt gegeben, dass ihre Ehe gescheitert ist. Der Comedian und die Moderatorin haben nach langem Kampf für ihre Liebe festgestellt, dass sie keine gemeinsame Zukunft haben. Trotz der Trennung können die Fans jetzt aber zahlreiche Pärchenbilder in Oliver Pochers Instagram-Story sehen.

Urlaubs-Erinnerungen: Oliver Pocher teilt trotz Trennung Pärchenfotos mit Ex Amira

Beim ersten gemeinsamen Auftritt nach der Trennungs-Bekanntgabe flossen Tränen bei den Ex-Partnern. Das Liebes-Aus macht den beiden demnach wohl noch ziemlich zu schaffen. Trotzdem streicht Oliver Pocher die Erlebnisse mit der Österreicherin nicht einfach aus seinem Gedächtnis – ganz im Gegenteil: Im Netz teilt er viele alte Pärchenfotos mit seinen Fans. Allerdings nicht zum Spaß: Die Postings unterstützen eine wichtige Botschaft.

Auf Social Media ruft der Comedystar seine Follower zum Spenden für die Erbeben-Opfer in Marokko auf. Er hat eine besondere Beziehung zu dem Land, weil er dort einst mit seiner Noch-Ehefrau Urlaub gemacht hat. Deswegen teilt er im Anschluss an den Spendenaufruf einige Fotos, die ihn und Amira vor Ort zeigen. Der negative Beigeschmack dabei: Auf den Aufnahmen sind die beiden in glücklichen Zeiten Arm in Arm und eng aneinandergeschmiegt zu sehen. Das Duo strahlt in die Kamera und hat den gemeinsamen Urlaub damals wohl in vollen Zügen genossen.

Unterschiedliche Reaktionen: Oliver Pocher hat noch nicht mit Beziehung abgeschlossen

Die vergangenen Tage haben schon deutlich gezeigt, dass der 45-Jährige und die zweifache Mutter komplett anders mit der Trennung umgehen. Der TV-Star nimmt das Liebes-Aus nach außen hin mit viel Humor und macht sich sogar über sich selbst lustig. Was den Fans besonders ins Auge gesprungen ist: Oliver Pocher trägt trotz Liebes-Aus weiterhin seinen Ehering.

Im gemeinsamen Podcast haben die beiden die ersten Tage nach der Trennung auch Revue passieren lassen – und erzählt, wie ihre Bekannten und Freunde darauf reagiert haben. Der Komiker verriet dabei sogar: Er hat sogar eine Nachricht von Michael Wendler (51) erhalten. Verwendete Quellen: Instagram/ oliverpocher