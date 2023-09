„Queen sieht auf uns herab“: Prinz Harry hält berührende Rede beim WellChild-Award

Queen Elizabeth II. hatte ein Faible für ihren jüngsten Enkel, der es immer schaffte, ihre humorvolle Seite herauszukitzeln. Nun würdigte Prinz Harry seine verstorbene Großmutter auf ganz besondere Weise.

London – Prinz Harry (38) war der Liebling von Queen Elizabeth II. (96,† 2022) und konnte seine Oma immer zum Lachen bringen. In ihren letzten Lebensjahren tat die Königin alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Enkel davon abzuhalten, die königliche Familie zu verlassen. Doch der zweite Sohn von König Charles (74) ging mit Meghan Markle (42) nach Kalifornien, seine Grußmutter musste ihn ziehen lassen. Zu ihrem Todestag gedenkt Prinz Harry in London nun seiner geliebten Granny bei einer Rede, während er zwar geografisch nahe der Royal Family ist, doch ein persönliches Treffen nur noch als weit entfernte Möglichkeit scheint.

Prinz Harry schafft den Spagat zwischen Aufgabe und Trauer um die verstorbene Queen

Während König Charles (74) und Ehefrau Camilla (75) der Queen an ihrem Sterbeort auf Balmoral gedenken und Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) nach Informationen von Bild.de in Wales weilen, kam der Herzog von Sussex nach seinem Überseeflug am Vorabend des Todestages der Queen in London an. Auf der Bühne vor dem vollbesetzten Atrium des Hurlingham Club sprach er als Schirmherr der WellChild-Awards in bewegenden Worten über seine verstorbene Großmutter und erinnerte sich daran, dass er die letztjährige Preisverleihung wegen ihres Todes verpasst hatte.

„Wie Sie wissen, konnte ich letztes Jahr nicht an der Preisverleihung teilnehmen, da meine Großmutter verstorben ist. Wie Sie wahrscheinlich auch wissen, wäre sie die Erste gewesen, die darauf bestanden hätte, dass ich trotzdem komme, um mit Ihnen allen zusammen zu sein, anstatt zu ihr zu gehen, und genau deshalb weiß ich, dass sie heute Abend, genau ein Jahr später, auf uns alle herabschaut – glücklich, dass wir zusammen sind und weiterhin eine so unglaubliche Gemeinschaft ins Rampenlicht stellen.“ Obwohl es leicht klingen sollte, brach Harrys Stimme am Schluss der Rede und er trat zurück, um hörbar durchzuatmen.

Paul Burrell (65) ehemaliger Diener unter Queen Elizabeth kennt Harry von Kindesbeinen an Burrell berichtete dem Mirror von folgende Begebenheit zwischen Queen und Enkel Harry. Als die Familie im Juni 2022 zu den Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten von Königin Elizabeth II. nach Großbritannien zurückkehrte, wünschte sich die Queen sehr, Harrys Tochter Lilibet kennenzulernen, so Burrell. „Selbst an Lilibets erstem Geburtstag hat die Königin sie nicht gesehen“, sagt Burrell. „Sie hat sie am Tag zuvor gesehen. Aber an ihrem Geburtstag ließ die Königin einen Geburtstagskuchen mit einer Kerze darauf backen. Und sie sind nie aufgetaucht. Diese Kerze wurde nie angezündet.“ Die Familie feierte Lilibets Geburtstag im Frogmore Cottage in Windsor mit einem Picknick im Garten. An diesem Tag sollte die Königin im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten das Epsom Derby in Surrey besuchen, musste aber aufgrund ihrer anhaltenden Mobilitätsprobleme absagen. Trotz ihres angeschlagenen Gesundheitszustands war die Königin entschlossen, mehr Zeit mit ihrer kleinen Namensvetterin zu verbringen. „Am nächsten Tag fragte sie, ob sie vielleicht noch einmal zum Tee vorbeikommen wollten, und man sagte ihr, sie seien schon weg“, erinnert sich Burrell. „‘Was soll das heißen, sie sind weg?‘, fragte sie. Sie sind zurück nach Amerika gegangen. ‚Oh nein, sie haben sich nie verabschiedet‘.“ Burrell sagt, die Queen sei „verwirrt“ über die Beleidigung und die Entscheidung der Familie, so schnell zu gehen, zurückgeblieben.

Prinz Harry hat sich ein straffes Programm zurechtgelegt, für Trauer bleibt ihm nicht viel Zeit

Prinz Harry und die Queen hatten ein nahes Verhältnis, am Tag seiner Hochzeit mit Meghan Markle gab es noch keinen Ärger mit den Sussexes (Fotomontage). © Alastair Grant/dpa & John Stillwell/dpa

Harrys Fokus sollte am Abend auf der brillanten Arbeit von WellChild und dem Mut und der Widerstandsfähigkeit der schwerkranken Kinder liegen. Einer Familie erzählte er, dass seine Frau Meghan „sehr traurig ist, dass sie nicht hier sein kann“, bevor sie gemeinsam eine „anstrengende Woche“ vor sich hätten, da nächste Woche die Invictus Games in Düsseldorf anstünden. Fakt ist, am Samstag geht es für den Prinzen weiter nach Deutschland.

Wann genau Meghan dazukommt, steht noch nicht fest. Zunächst hatte die Webseite der Spiele darüber informiert, Markle werde die Abschlussfeier mitmoderieren, doch Tage später wurde ihr Name durch Steven Gätjen (50) ersetzt. Für Prinz Harry steht nach der Ankunft in Deutschland noch ein Termin im aktuellen Sportstudio in Mainz an, bevor er endlich die Invictus Games eröffnen kann. Für Trauer um seine Großmutter bleibt dem zweifachen Vater nicht viel Zeit, die Zahlen seiner Dokumentation „Heart of Invictus“ lassen zudem zu wünschen übrig, Harrys Geldgeber Netflix könnte sich deshalb dazu entschließen, den Vertrag nicht zu verlängern. Selbst wenn er es ich mit seiner Familie nicht verscherzt hätte, wann hätte er sie treffen können? Ein Jahr nach dem Tod der Queen bleibt zu sagen, mit ihr sind auch zahlreiche Möglichkeiten für eine Versöhnung gegangen. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, mirror.co.uk, X (ehemals Twitter), bild.de