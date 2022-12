Laura Müller als wildes Schlager-Fangirl: Diese peinlichen Fotos kennt nicht mal Michael Wendler

Von: Lisa Klugmayer

Seit Laura Müller sich Michael Wendler geangelt hat, gehört Luxus zu ihrem Alltag. Früher war das anders. Sie war nämlich als Teenager ein richtiges Schlager-Groupie und sammelte Selfies mit den großen deutschen Schlagerstars.

Florida/Berlin - Leicht bekleidet, auf einem Boot oder auch mal einem Jetski: So kennt man Laura Müller. Doch vor gar nicht allzu langer Zeit sah sie und ihr Leben noch ganz anders aus. Mit 16 war sie nämlich als Groupie Dauergast auf Schlager-Festivals, flirtete sich sogar in den VIP-Bereich. Damals noch völlig natürlich, mit Hornbrille und Konzertbändchen um den Hals.

Vom Groupie zur Schlager-Ehefrau: Laura Müller lernte Michael Wendler als Fan kennen

Laura Müller ist immer für eine Schlagzeile gut - meistens sind diese allerdings nicht ganz so positiv. Denn trotz der Steuerschulden ihres Ehegatten Michael Wendler in Deutschland, leben die beiden in den USA auf großem Fuß: inklusive Yacht, Designer-Klamotten, teure Reisen und Luxusvilla.

Kennengelernt haben sich Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal. Damals war sie erst süße 16 und er bereits mit Claudia Norberg verheiratet und Vater einer 15-jährigen Tochter. Wie vor kurzem bekannt wurde, war Laura damals öfters auf Schlager-Festivals unterwegs und bald per Du mit den Schlagerstars, wie Veranstaltungs-Manager und Fotograf Henry Arzig verrät.

Hoher Altersunterschied bei Paaren in Deutschland selten Als Laura Müller und Michael Wendler ihre Beziehung Anfang Februar 2019 öffentlich machten, gab es aufgrund des hohen Altersunterschieds ein starkes Medienecho. Dass die beiden ganze 28 Jahren trennen, scheint ihnen aber nicht sonderlich viel auszumachen - auch wenn es bei uns noch nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Tatsächlich beträgt der durchschnittliche Altersunterschied zwischen Paaren laut Statistischen Bundesamt circa vier Jahre. Dabei ist in 73 Prozent der Fälle der Mann älter, bei nur 17 Prozent die Frau.

„Laura wollte etwas erleben, war fasziniert von der bunten Schlager- und Promi-Welt“, so Henry Arzig im BILD-Interview. Die hübsche 16-Jährige nahm also jedes Schlagerkonzert mit und bald kannte man sich untereinander. Für Laura Müller, damals noch mit Horn-Brille und stolz mit Konzertbändchen um den Hals, hatte das einige Vorteile. „Wir haben sie in den VIP-Bereich geholt, sie dann zu weiteren Schlager-Festen eingeladen“, erinnert sich Arzig.

Doch Laura Müller war nicht nur VIP-Ehrengast, sondern lernte auch jede Menge Schlagerstars kennen - oder besser gesagt: Die Schlagerstars lernten sie kennen. Denn „irgendwann kannten sie alle, die Stars sind zu ihr gekommen“, verrät er weiter. So traf sie Frank Zander, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, DSDS-Star Norman Langen, Vanessa Mai oder auch ihren jetzigen Ehemann Michael Wendler.

Doch auch, wenn Laura Müller unter anderem Norman Langen schöne Augen gemacht hat, gefunkt hat es schließlich mit dem Wendler - und das ziemlich schnell. „Das klappte damals ganz fix“, verrät Arzig.

Doch nicht jeder scheint dem Charme von Laura Müller erlegen zu sein. Schlagerstar Bernhard Brink findet nun nicht ganz so nette Worte für Laura Müller. Ihre Ehe sei zum Scheitern verurteilt. Verwendete Quellen: BILD