Zu wenig Alkohol, Partys und Kippen: Fans sauer, weil deutsche Spielerfrauen an Pranger gestellt werden

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Nach dem vorzeitigen Aus bei der WM 2022 in Katar werden die deutschen Spielerfrauen plötzlich an den Pranger gestellt, weil sie laut BILD-Zeitung zu wenig gefeiert, geraucht und gesoffen hätten. Das stößt bei einigen Fußballfans auf Unverständnis.

Katar - Ein 4:2 im letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstagabend (01.12.2022) bewahrte die Elf von Hansi Flick nicht vor dem vorzeitigen Aus bei der WM 2022 in Katar.

Internationale Presse zerreißt deutsche Spieler bei der WM 2022, BILD-Zeitung kritisiert die Spielerfrauen

In der internationalen Presse wurden die deutschen Spieler zerrissen. Zurecht, würden wohl viele Fußballfans nach der schwachen Turnierleistung der DFB-Elf sagen. Doch in einem Bericht bei bild.de werden nun auch die deutschen Spielerfrauen an den Pranger gestellt.

Die BILD-Zeitung stellt die deutschen Spielerfrauen an den Pranger, weil sie während der WM zu wenig gefeiert und gesoffen hätten. © Imago Images

Konkret schreibt Deutschlands reichweitenstärkstes Nachrichtenportal: „Was bitte stimmt eigentlich mit unseren WAGs (Wives and Girlfriends) nicht?“ Dann zieht bild.de einen Vergleich: „Während die Feier-Frauen aus England und Wales inzwischen halb Katar leer gesoffen haben, gibt es von Lady Goretzka und Co. nur Brummel-Bilder von den Tribünen. Keinen Durst? Tanzbein-Allergie? Keine Lust auf Lungenzug?“, schreibt bild.de.“

Nach WM-Aus der Nationalmannschaft: Leser finden Vorwürfe an Spielerfrauen haltlos und daneben

Den deutschen Spielerfrauen vorzuwerfen, sie hätten nicht genug gesoffen, gefeiert und geraucht, erscheint einigen Lesern bei Facebook total daneben. „Den Spielerfrauen eine Mitschuld am Ausscheiden der Männer zu geben, weil sie nicht genügend gefeiert haben, ist einfach nur daneben“, kommentiert Horst P. in einer Facebook-Gruppe. „Schämt euch, BILD“, meint Facebookuserin Renate. Und Udo H. kommentiert: „Selbst, wenn das witzig sein sollte: ist es nicht.“

Unklar bleibt, ob der Artikel, über den die Fans der Nationalmannschaft diskutieren, eine Meinung oder ein Kommentar sein sollte. Zumdinest ist er als solcher nicht klar kenntlich gemacht.

Bikinis und Luxus: So hübsch sind die Spielerfrauen unserer Nationalmannschaft bei der WM Fotostrecke ansehen

Viele Fans der Nationalmannschaft wunderten sich übrigens schon vor dem entscheidenden Gruppenspiel darüber, warum einige Spielerfrauen bei der WM 2022 in Katar vorzeitig abreisten. Verwendete Quellen: bild.de