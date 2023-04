„Bisschen Party“: Wenige Tage nach der Abtreibung - Anne Wünsche will Partyurlaub auf Malle machen

Ob Anne Wünsche in den bereits vor Monaten gebuchten Urlaub fliegen wird, ist noch unklar. Die 31-jährige leidet noch stark unter ihrem Schwangerschaftsabbruch.

TV-Bekanntheit Anne Wünsche (31) hat derzeit mit einigem zu kämpfen. Für die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin ist gerade eine schwere Zeit angebrochen. Die Dreifach-Mama entschied sich nach einer ungeplanten Schwangerschaft für eine Abtreibung. Um auch anderen Frauen in solch einer schweren Situation zu zeigen, dass sie nicht allein sind, machte sie das Thema öffentlich. Jetzt muss sich Anne Wünsche erst einmal körperlich und seelisch erholen.

Bereits bevor die 31-jährige von ihrer ungewollten Schwangerschaft erfuhr, buchte sie einen Urlaub. Zusammen mit ein paar Freundinnen wollte die Dreifach-Mama nach Mallorca reisen und die Sonne genießen. In ihrer Instagram Story erklärte sie, der Urlaub sei schon „vor Monaten“ gebucht worden: „Wir haben auch diese ganzen Touren da gebucht. Ich hoffe wirklich, dass ich bis dahin wieder fit bin, denn am Donnerstag geht es schon los. Nur wir drei Mamis, Freundinnen mal ohne Kinder. Bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spaß haben und bisschen gute Laune.“ Die 31-jährige möchte also ihr Leben weiterleben und nach vorne schauen.

Die 31-jährige möchte wieder in ihren Alltag zurück

Ob der Urlaub stattfinden kann, ist jedoch noch unklar. Insbesondere die körperlichen Folgen des Schwangerschaftsabbruches wiegen schwer. Erst kürzlich litt die Schauspielerin unter einer Sturzblutung, welche sehr schmerzhaft und erschreckend war. Sie erzählte ihren Fans: „Als hätte man nicht nur emotional extrem damit zu kämpfen und denkt oft darüber nach, sondern auch körperlich. Es ist wirklich nicht ohne. Es ist ziemlich krass tatsächlich.“