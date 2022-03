„Weniger Milch als sonst“: Sarah Engels versucht, mit Malzbier ihre Milchproduktion anzukurbeln

Von: Alica Plate

Teilen

Sarah Engels hat derzeit weniger Milch als sonst - auf Instagram bittet sie ihre Follower um Ratschläge © Screenshot/Instagram/sarellax3

Sarah Engels gibt ihren Fans auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Zweifach-Mama. Nun gestand sie derzeit weniger Muttermilch, als sonst zu produzieren. Mit Malzbier versucht sie, den Milchfluss anzukurbeln.

Köln - Sarah Engels in Sorge um ihre Tochter Solea Liana: Seitdem die Tochter des DSDS-Stars am 2. Dezember 2021 das Licht der Welt erblickte, setzt die 29-Jährige alles daran, dass sie auf nichts verzichten muss. Doch nun scheint es ganz so, als seien ihr die Hände gebunden. Auf Instagram gesteht die hübsche Brünette, derzeit weniger Muttermilch zu produzieren, weshalb sie Angst habe, dass Solea nicht mehr richtig satt wird, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels hofft auf Ratschläge ihrer Fans

Solea Liana ist der ganze Stolz von Sarah und Julian Engels. Seit der Geburt der Kleinen dreht sich auch auf dem Instagramaccount der 29-Jährigen alles rund um ihr kleines Wunder. Dabei teilt Sarah jedoch nicht nur die schönen Seiten, sondern spricht auch offen über Probleme, Sorgen und Ängste.

So auch am 13. März - in ihrer Instagramstory gesteht die Sängerin, dass sich das Essverhalten ihrer Tochter kürzlich verändert hätte. Aus diesem Grund befürchtet Sarah, nicht genug Milch zu haben. Anschließend fragt sie ihre Community um Rat.

Sarah Engels versucht, mit Malzbier ihre Milchproduktion anzukurbeln

„Ich habe mal eine Frage an alle stillenden Mamis da draußen. Zurzeit ist es so, dass Solea wie eine kleine Raupe Nimmersatt isst und ich die Milchproduktion noch mehr ankurbeln möchte, weil ich glaube, dass ihre Bedarfsmengen einfach immer größer werden“, macht Sarah Engels auf Instagram ihr Problem deutlich und fügt als Text hinzu: „Irgendwie habe ich die letzten Tage weniger Milch als sonst.“

Lesen Sie auch Nach Geburt ihrer Tochter: Sarah Engels passt Ehering nicht mehr Sarah Engels musste kurz nach der Entbindung ihres Kindes einen wahren Schock-Moment verkraften. Denn der DSDS-Star stellte mit erschrecken fest, dass ihr Ehering nicht mehr passt. Nach Geburt ihrer Tochter: Sarah Engels passt Ehering nicht mehr „Noch acht Kilo mehr“: Sarah Engels gibt Gewichtsupdate nach Geburt von Solea Sarah Engels sagt den überschüssigen Kilos den Kampf an. Der DSDS-Star möchte mit viel Sport und gesunder Ernährung zu seinem Ursprungsgewicht zurück. Auf Instagram gab sie ihren Followern nun ein ehrliches Gewichtsupdate. „Noch acht Kilo mehr“: Sarah Engels gibt Gewichtsupdate nach Geburt von Solea

Um die Milchproduktion zu steigern und so ihre kleine „Raupe Nimmersatt“ versorgen zu können, greift Sarah Engels auf Malzbier zurück. Doch das scheint dem DSDS-Star so gar nicht zu schmecken. „Jetzt wollte ich fragen, ob das hier überhaupt etwas bringt, denn schmecken tut es mir leider überhaupt nicht“, so die hübsche Brünette.

Sarah Engels passt wieder in ihre alten Jeans

Kürzlich gab Sarah Engels erfreulichere Nachrichten bekannt - denn der Sport scheint sich langsam aber sicher auszuzahlen: Der DSDS-Star passt bereits drei Monate nach der Geburt von Solea in ihre alten Jeans.

Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3