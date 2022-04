„Wenn dich dein Sohn das erste Mal fährt“: Patricia Kelly sichtlich nervös auf dem Beifahrersitz

Iggi Kelly darf jetzt Autofahren! Seine Mutter und Schlagerstar Patricia Kelly fühlt sich auf dem Beifahrersitz allerdings noch nicht besonders wohl. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Iggi Kelly darf jetzt Autofahren! Seine Mutter und Schlagerstar Patricia Kelly fühlt sich auf dem Beifahrersitz allerdings noch nicht besonders wohl.

Düsseldorf - Es ist der Traum vieler Teenager: Endlich den Führerschein in der Tasche und nicht mehr auf die Eltern angewiesen sein, um zu Freunden oder in die Disco zu fahren. Auch Iggi Kelly (19) hat die Prüfung bestanden und darf sich endlich hinters Steuer setzen. Seine Mutter Patricia Kelly (52) wechselt damit erstmals auf den Beifahrersitz und wie sie in einem neuen Instagram-Video preisgibt, scheint ihr das noch nicht wirklich geheuer zu sein.

Im Clip sieht man den Nachwuchsmusiker und die Kelly-Family-Sängerin im Auto, im Hintergrund werden mehrfach die Worte „Oh no“ gesungen. Während Iggi sich in seiner neuen Rolle als Fahrer ziemlich souverän gibt, wirkt Mama Patricia eher nervös. Ihre ängstlichen Blicke gen Kamera sprechen Bände, zeitweise kaut die Schlagersängerin sogar auf ihren Fingernägeln herum. Auf den zweiten Blick wird jedoch schnell klar, dass Patricia bewusst übertreibt, um ihren erwachsenen Sohn ein wenig zu ärgern. Neben die Aufnahme schreibt sie: „Wenn dich dein Sohn zum ersten Mal fährt…“, gepaart mit einigen aussagekräftigen Emojis.

Auch Promi-Mama Patricia Kelly hat mit den typischen Sorgen einer Mutter zu kämpfen

Mit ihrem Instagram-Beitrag zeigt Patricia Kelly wieder einmal, dass auch sie eine ganz normale Mutter ist. Mit den gewählten Hashtags #proudmama und #butscarytoo drückt die Musikerin aus, dass sie zwar stolz auf Fahranfänger Iggi sei, trotzdem aber immer noch ein bisschen Angst mitschwinge, sobald ihr Sohn hinterm Steuer sitzt. Iggi nimmt die offensichtliche Nervosität seiner Mutter mit Humor und kommentierte den Post mit einer Reihe lachender Emojis.

Unter dem Beitrag teilen einige User Patricias Leid. „Dieses Gefühl, dass man dann auch nichts, absolut nichts machen kann, außer die Handbremse ziehen“, schreibt beispielsweise ein Follower. „Hab ich auch schon dreimal mitgemacht“, kommentiert ein anderer. Auch Promis müssen sich also mit den ganz normalen Sorgen des Elterndaseins herumplagen — bei ihren Fans kommt Patricias humorvoller Umgang mit dem Thema wie immer gut an.