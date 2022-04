„Wenn die von einem Mann kommen würden“: unprofessionelle Kommentare? Flirt-Debatte um Melissa Naschenweng

Teilen

melissa-naschenweng-starmania-flirten-kommentare-unprofisionell.jpg © Screenshot ORF/Starmania

Schlagersängerin Melissa Naschenweng kannte bei „Starmania“ kein Halten, als es um Kandidat Daniel Fink ging. Ein Show-Kollege und die Moderatorin mussten sie zurechtweisen.

Wien - Vergangenen Freitag feierte Melissa Naschenweng (31) einen ganz besonderen TV-Auftritt: Die Schlagersängerin war als Gastjurorin bei „Starmania“ - das österreichsiche Pendant zu DSDS - zu sehen. Dort beurteilte sie an der Seite von weiteren heimischen Musikstars - unter anderem Bernhard Speer (39) und „Seiler und Speer“ - die Auftritte der Castingshow-Kandidaten.

Obwohl zehn talentierte Sänger und Sängerinnen in der Sendung auftraten, hatte Melissa schnell einen klaren Favoriten. Der Tiroler Daniel Fink (26) haute sie jedoch nicht unbedingt wegen seines musikalischen Talents um, sondern vielmehr mit seinem Aussehen.

Schlagerstar Melissa Naschenweng flirtet offensiv mit Starmania-Kandidaten

„Darf ich ganz ehrlich sein? Daniel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob du Deutsch oder Englisch gesungen hast. Ich habe dich einfach angeschaut und habe mir gedacht: ‚Wow! Ich bin so glücklich‘“, schwärmte die Schlagersängerin. Der Newcomer sorgte bei Melissa für einen echten „Fan-Moment“, wie sie etwas verlegen gestand. „Das ist ziemlich unprofessionell“, fügte sie betreten hinzu.

Unprofessionelles Verhalten? Melissa Naschenweng wird von Show-Kollegen zurechtgewiesen

Trotz ihrer Schamesröte konnte Melissa der Versuchung nicht widerstehen, weiter über ihren Schwarm zu sprechen, der auf der Bühne den Jack Johnsons Hit „Upside Down“ performt hatte. „Ich glaube, ich spreche da im Namen aller Frauen, dass das echt cool war und schön zum Anschauen“, machte sie Daniel schöne Augen.

Rückendeckung für diese Kommentare erhielt Melissa von ihren Jury-Kollegen – zumindest zu Beginn. „Ich muss sagen, mir ist es ganz genauso gegangen. Na, ohne Scheiß! So ein fescher Kerl“, stimmte Bernhard Speer zu. Auch Lili Paul-Roncalli lobte: „In Sachen Kamerapräsenz, Bühnenpräsenz bist du einer der Besten.“

Doch Melissa war nicht zu stoppen und flirtete munter weiter: „Optisch ist er einfach da. Es ist auch wurscht, was er singt, weil man schaut ihn einfach an und denkt sich ‚Sing weiter, hör nicht auf, hör nicht auf.‘“ Schließlich unterbrach Bernhard Speer ihren Wortschwall: „Es reicht, es reicht jetzt!“ Man könne es schließlich „auch übertreiben“, wies er Melissa zurecht. Und Moderatorin Arabella Kiesbauer (52) sah sich in der Pflicht, Daniel als ihren Schützling zu verteidigen. „Man möchte ja auch als Mann dafür geschätzt werden, was man kann und rüberbringt“, betonte sie. „Das sind Kommentare, wenn die von einem Mann kommen würden im Bezug auf eine Frau - hui!“

Ob das offensive Flirten von Melissa Naschenweng unangebracht war oder nicht, Daniel ist eine Runde weiter und darf am Freitag wieder zeigen, dass er nicht nur gut aussieht, sondern auch tatsächlich singen kann!