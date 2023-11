Es lief Andreas Gabalier: Elmar Wepper (†79) wurde beerdigt

Von: Diane Kofer

Am 31. Oktober 2023 starb Elmar Wepper. Die Beerdigung des Schauspielers fand im kleinen Kreis statt – zum Abschied lief Musik von Andreas Gabalier.

München – Am 31. Oktober 2023 wurde die traurige Nachricht über den Tod von Elmar Wepper offiziell. Der Schauspieler und Bruder von Fritz Wepper (82) ist Berichten nach an Herzversagen gestorben – er wurde 79 Jahre alt. Am 17. November wurde er nun im privaten Rahmen beerdigt.

Trauerrede und Volksmusik: So lief Elmar Weppers Beerdigung ab

Etwa 70 Gäste fanden sich laut bild.de in Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg ein, um sich von dem TV-Star in aller Ruhe zu verabschieden. Neben seinem Bruder Fritz, der sich bereits öffentlich zu dem Verlust geäußert hat, und der ganzen Familie gehörten auch Schauspielkollegen wie Uschi Glas (79), Devid Striesow (50) und Bernd Herzsprung (81) zu den Trauergästen.

Neben einer Trauerrednerin habe auch Elmar Weppers Sohn Elmar junior (31) eine Ansprache gehalten und an seinen verstorbenen Vater erinnert. Viele gemeinsame Erlebnisse und Ausflüge sollen darin zur Sprache gekommen sein. Insgesamt habe man den Schauspieler nicht für seine beruflichen Erfolge, sondern als Ehemann, Vater und Freund gewürdigt. Beim Gang aus der Kirche zum Grab wurde die Trauergemeinde von Musik begleitet. Es lief Andreas Gabaliers (38) Song „Amoi seg‘ ma uns wieder“.

Tränen am Grab: Elmar Weppers Familie trauert gemeinsam

Elmar Wepper hatte sich laut bild.de einen Abschied ohne großes Aufsehen gewünscht – seine Familie hielt sich daran. Seine Frau Anita hielt die Tränen zurück, Fritz Weppers Tochter Sophie weinte bitterlich, fand aber Trost bei ihren Liebsten. Am Grab wurden Rosenblätter gestreut und Kränze niedergelegt. Was seiner Familie die schweren Stunden womöglich etwas erträglicher machen kann: Elmar Wepper hat sich schon vor vielen Jahren mit dem Tod befasst.

„Der Gedanke an den Tod schreckt mich nicht. Ich habe kein Problem, mich damit zu beschäftigen“, betonte der Schauspieler im Gespräch mit der Neuen Woche. Seine Familie, Freunde und Fans können auf viele besondere Momente zurückblicken. Hier gibt es die schönsten Momente von Elmar Weppers Lebens in Bildern. Verwendete Quellen: bild.de