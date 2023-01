Wer brachte wen zum Weinen? Schneider klärt Meghan und Prinzessin Kates Hochzeitsdrama auf

Endlich Klarheit

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Annemarie Göbbel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Brachte Meghan Markle Prinzessin Kate zum Weinen oder umgekehrt? Endlich bringt der beteiligte Schneider beim Brautjungfernstreit Licht ins Dunkel. Er meldete sich erstmals anlässlich Prinz Harrys Memoiren zu Wort.

London – Prinz Harry (38) nimmt seine mit lautem Gepolter jüngst in den Buchregalen gelandete Biografie zum Anlass, mit dem Hochzeitsdrama aufzuräumen, das sich zwischen seiner Frau Meghan Markle (41) und seiner Schwägerin Prinzessin Kate (41) abgespielt hat. Weil beim Schlagabtausch außer den beiden niemand dabei war, ging es jahrelang hin und her: Wer hat wen zum Weinen gebracht? Jetzt meldet sich erstmals der Schneider: Tatsächlich bringt völlig unverhofft bald drei Jahre später der Mann, der in den Brautjungfernzoff verwickelt war, Licht ins Dunkel.

Der involvierte Schneider Ajay Mirpuri war von den Tränen nicht überrascht

Ajay Mirpuri (45) verrät exklusiv in Dailymail, dass er nicht überrascht ist, dass es zu Tränen kam – und dass er bestürzt darüber ist, dass die Aufregung den großen Tag überschattet hat. Doch von vorne: Was geschah wirklich im Vorfeld der Traumhochzeit von Meghan und Harry am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor? Kate und Williams Tochter Charlotte (7) sollte im weißen Givenchy-Kleidchen Blumen streuen. Aufgelöst, berichtet Harry, textete Kate nach der Anprobe der kleinen Charlotte, dass das Kleid nicht passte.

+ Endlich bringt die Aussage des Schneiders Licht ins Dunkel um den Brautjungfern-Streit, der sich zwischen Prinzessin Kate und Meghan Markle im Vorfeld der royalen Hochzeit von Harry und Meghan ereignet hat (Fotomontage). © Kensington Palace/Starface/Imago & Neil Hall/Imago

„Ich fühle mit ihnen allen mit, denn man möchte nicht, dass die Kinder in einem schlecht sitzenden Kleid auf die große Bühne gehen – und genau das taten sie“, sagt der luxuriöse Anzug- und Kleiderschneider Ajay Mirpuri dazu. Er enthüllt jedoch, dass er und drei Mitarbeiter drei Nächte lang vor der Hochzeit durchmachten, um rund um die Uhr im Kensington-Palast und auf Schloss Windsor zu arbeiten, nachdem sie festgestellt hatten, dass keines der sechs Brautjungfernkleider des französischen Modehauses Givenchy passten.

Kate und Meghans SMS-Verkehr – und warum sich der Schneider erst jetzt meldet Prinz Harry war offenbar verärgert darüber, dass sich die ersten Berichte über den Streit darauf konzentrierten, dass Kate in Tränen aufgelöst wurde. Im Laufe der Jahre hat es verschiedene Versionen darüber gegeben, wer wen zum Weinen gebracht hat. Seine Memoiren nahm er zum Anlass, seine Sicht der Dinge darzustellen. In Spare schreibt Prinz Harry, dass seine Schwägerin Kate Meghan vier Tage vor der Hochzeit eine SMS geschickt hat, in der sie schrieb: „Charlottes Kleid ist zu groß, zu lang, zu ausgebeult. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobiert hat“.

Dem Buch zufolge wies Meghan sie an, den Schneider aufzusuchen, der seit 8 Uhr morgens im Kensington-Palast bereitstand, aber Kate bestand darauf, dass „alle Kleider neu genäht werden müssen“.

Meghan sagte Kate, dass sie wegen ihres Vaters Thomas Markle und der Hochzeit unter Stress stehe, was Kate verstand, aber das Gespräch ging weiter „hin und her“.

„Ich bin mir nicht sicher, was ich noch sagen soll. Wenn das Kleid nicht passt, dann bring Charlotte bitte zu Ajay. Er wartet schon den ganzen Tag“, schrieb Harry, dass Meghan gesagt habe. „Gut“, soll Kate geantwortet haben. Herr Mirpuri sprach zum ersten Mal über seine Rolle, nachdem Prinz Harry in seinem Buch Spare, das heute offiziell veröffentlicht wurde, seine und Meghans Version des Streits mit der Herzogin von Cambridge über die Kleider ausführlich dargelegt hatte. „Wäre dieses Buch nicht herausgekommen, hätte niemand gewusst, dass wir es waren. Aber wenn es den Tag gerettet hat, dann hat es den Tag gerettet, und ich wünsche ihnen viel Glück“, sagt er der Dailymail.

Ajay Mirpuri: „Sie waren mit einem Problem konfrontiert, wie es jeder bei einer Hochzeit hat“

„Aber ja, Hochzeiten sind in den besten Zeiten stressig – und besonders eine auf diesem hohen Niveau; das muss man respektieren. Sie waren mit einem Problem konfrontiert, wie es jeder bei einer Hochzeit hat, mit Pannen in letzter Minute. Ich kann verstehen, dass jeder aufgeregt ist, wenn die Kleider nicht passen – das ist nervenaufreibend“. Wir haben einfach den Kopf hingehalten und gesagt: „Jetzt sind wir hier, und wir müssen es in Ordnung bringen, damit Großbritannien an diesem Tag gut dasteht.“

Der Herzog von Sussex hatte zu dem Zeitpunkt keinen blassen Schimmer von dem Vorfall. „Kurze Zeit später kam ich nach Hause und fand Meg auf dem Boden. Schluchzend“, schreibt Harry in Spare. „Ich war entsetzt, sie so aufgewühlt zu sehen, dachte aber nicht, dass es eine Katastrophe sei“. War es zunächst auch nicht. Harry schreibt, dass die Prinzessin von Wales am nächsten Tag mit Blumen und einer Karte vorbeikam, um sich zu entschuldigen. Givenchy war zu keinem Statement bereit. Ob die Presse daran schuld ist, dass sich die Geschichte verselbstständigte oder ob die Royals dahinter stecken, wie Harry in „Spare“ vermutet, werden wir nie erfahren. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, people.com

Rubriklistenbild: © Kensington Palace/Starface/Imago & Neil Hall/Imago