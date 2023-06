Wer hat Babynews geleakt? Cheyenne Ochsenknecht sammelt Beweise

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat im Mai ihr zweites Kind Matteo auf die Welt gebracht. Noch immer fragt sich die Familie: Wer plauderte letztes Jahr die Schwangerschafts-News aus?

Im Dezember letzten Jahres verkündeten einige Medien, dass bei Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Mann Nino Sifkovits (28) ein zweites Kind unterwegs ist. Doch das hatten die werdenden Eltern gar nicht selbst verkündet. Scheinbar hatte eine Person aus dem engeren Umkreis der Familie damals Bild gegenüber ausgeplaudert: „Es ist ein Wunschkind. Die ganze Familie freut sich sehr“.

Wann diese Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gehen, hätte das Paar lieber selbst entschieden. So erzählte Cheyenne Ochsenknecht damals in ihrer Instagram-Story: „Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen“ und bedauerte, dass solche Vorkommnisse leider zur „Kehrseite der Medaille“ gehörten, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Weiter erklärte sie, man wisse nicht, wer die Nachricht von der zweiten Schwangerschaft weitergetrascht habe.

Cheyenne Ochsenknecht fragt: Wer hat Beweise?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, sammelt Cheyenne Ochsenknecht jetzt Beweise. In ihrer Instagram-Story hat sie sich an ihre Follower gewandt und darum gebeten, handfeste Beweise an sie weiterzuleiten. Sie schreibt: „Wir haben mitbekommen, dass es jetzt konkrete Beweise gibt von der engen Person, die damals unsere Schwangerschaft an die Zeitung verkauft hat bzw. unser damaliges Geheimnis rumgestreut hat.“

Sie wünscht sich, „dass sich jeder bei mir per Insta meldet, der Beweise dafür hat“. Sie werde die Hinweisgeber selbstverständlich nicht öffentlich nennen, erklärt die Reality-TV-Darstellerin weiter: „Es bleibt alles anonym“. Für die Plaudertasche hätte das wahrscheinlich unangenehme Folgen, denn schon vor längerer Zeit hatte Cheyenne deutlich gemacht: „Wenn es wirklich jemand aus dem Freundeskreis war, dann wollen wir natürlich mit dieser Person nichts mehr zu tun haben.“