„Wer von uns der Schärfste ist?“: Jana Ina macht sich über Ehemann Giovanni Zarrella lustig

Auf Instagram macht sich Jana Ina über ihren Ehemann Giovanni Zarrella lustig. Auch nach vielen gemeinsamen Jahren können die beiden noch zusammen lachen.

Köln - Jana Ina Zarrella (45) ist bekanntermaßen für jeden Spaß zu haben. Die stets gut gelaunte Moderatorin und Giovanni Zarrella (43) bilden zusammen eines der bekanntesten deutschen Promi-Pärchen. Bereits seit 2005 sind die Fernsehstars verheiratet, gemeinsam ziehen sie zwei Kinder groß. Und auch nach vielen Ehejahren wirken Jana Ina und Giovanni noch so verliebt wie am ersten Tag. Auf Instagram bewiesen sie jetzt, dass der Humor in ihrer Beziehung keinesfalls zu kurz kommt.

Auf einem der von Jana Ina veröffentlichten Schnappschüsse ist die gebürtige Brasilianerin an der Seite ihres Gatten zu sehen. Das Duo steht eingepackt in dicker Winterkleidung vor einem Stapel Kaminholz und lächelt in die Kamera. Neben dem Bild steht zu lesen: „Sending you love. P.S. Wer von uns der Schärfste ist? Swipe!“ Klickt man auf das zweite Bild im Post, sieht man Jana Ina breit grinsend im Vordergrund, während Giovanni hinter ihr nur verschwommen zu sehen ist. Ein gemeiner Seitenhieb auf den Vater ihrer Kinder?

Die Liebe zwischen Jana Ina und Giovanni Zarrella funktioniert, weil die beiden auch zusammen lachen können.

Und auch wenn zweifelsohne ein bisschen Wahrheit in dem Beitrag steckt – immerhin wurde Jana Ina während ihrer Zeit als Model unter anderem zur Miss Intercontinental gewählt - ist der fiese Spruch selbstverständlich nur ein Scherz, über den Giovanni sicherlich auch lachen kann. Erneut beweisen die Zarrellas damit, dass ein ähnlicher Sinn für Humor eine hervorragende Basis für eine funktionierende Beziehung ist.

Dass der ehemalige Bro‘Sis-Sänger und die Fashion-Expertin auch nach so langer Zeit noch eine glückliche Ehe führen, ist im Showgeschäft eher die Ausnahme. „Nach 18 gemeinsamen Jahren gehört Eifersucht nicht mehr dazu. Wir streiten sehr selten und ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal ein Streit stattgefunden hat“, erzählt das Paar vor kurzem im Interview mit BILD, „wenn wir merken, dass die Situation angespannt wird, sprechen wir das entweder aus oder gehen uns aus dem Weg, bis alle wieder entspannt sind. Das klappt ganz gut bei uns.“