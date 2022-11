„Werde dich nie vergessen“: Jada Karabas rührt mit Gedenkpost für Jens Büchner zu Tränen

Auswanderer-Tochter Jada Karabas vermisst den verstorbenen Jens Büchner. Die 18-jährige postet ihm zu Ehren ein emotionales Video. © Instagram Jada Karabas

Jada Karabas (18) bewegt ihre Follower auf Instagram mit einem emotionalen Post. Die Tochter von “Goodbye Deutschland”-Auswanderin Dani Büchner lud auf Instagram ein Video-Zusammenschnitt vom verstorbenen Jens Büchner hoch und schrieb dazu eine ganz besondere Message.

Unter das Video schrieb die 18-jährige: „Ich hatte mich immer gefragt, wie es ist, einen Papa zu haben, wie es ist, die Liebe zu einem Vater zu spüren und das Gefühl zu haben, dass die Familie vollständig ist. Du hast es mir verständlich gemacht, ich habe verstanden, dass die Figur des Papas nicht aus Blut sein muss. Vater ist die Person, die dich liebt und deine Familie ergänzt. Am Anfang war alles sehr neu, ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte, nachdem ich so viele Jahre allein mit Mama war. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, dass du ein Teil von uns bist. […] Wir werden dich immer lieben und dich vermissen.“

Die Fans sind zu Tränen gerührt

Die Fans sind tief bewegt und jemand kommentiert: „Das ist wunderschön geschrieben, Jada. Die Erinnerung und die Liebe bleibt immer bestehen. Euer Papa Jens ist ganz bestimmt sehr, sehr stolz auf euch!“ Und auch andere Follower nehmen Anteil an dem emotionalen Post: „Da kommt so einiges wieder hoch. Ich fühle so sehr mit euch. Fühlt euch ganz fest gedrückt und umarmt. Ihr seid eine ganz tolle und starke Familie. Haltet immer zusammen und bleibt so wie ihr seid!“