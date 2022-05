„Werde musikalisch wieder Papa“: Giovanni Zarrella überrascht mit bildgewaltigem Video zu „Un Angelo“

Von: Julia Hanigk

Giovanni Zarrella hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. © dpa | Jörg Carstensen; R. Schmiegelt/Future Image/IMAGO

Giovanni Zarrella veröffentlicht im August ein neues Album. Um die Wartezeit zu verkürzen, präsentiert er jetzt schon seine erste Single „Un Angelo“ daraus, samt Video. Die Schlagerfans sind begeistert.

Köln - Giovanni Zarrella (44, alles zu Giovanni Zarrella) startet derzeit wieder mit neuer Musik durch. Das Erfolgsrezept des Deutsch-Italieners ist es, bekannte Lieder auf Italienisch zu singen. Seine neue CD, auf die Schlagerfans schon sehnsüchtig warten dürften, erscheint im August – jetzt veröffentlichte er aber schon einmal seine erste Single mit Video.

Giovanni Zarrella präsentiert mit „Un Angelo“ einen bekannten Welthit auf italienisch

Mit „Un Angelo“ bedient sich Giovanni Zarrella bei dem Lied „Angels“ von Robbie Williams. In seinem Video zum Song sieht man den 44-Jährigen in weißem Anzug in weiter Landschaft stehen.

Zu seinem neuen Video, von dem er auch Ausschnitte auf Instagram veröffentlichte, schreibt Zarrella, er werde „musikalisch wieder Papa.“ Einen Tag vor Veröffentlichung ist er aufgeregt: „Morgen gibt es das Video zu UN ANGELO - das erste Video aus meinem neuen Album PER SEMPRE. Ich mache mir immer sehr viele Gedanken über das Video, denn es soll die Musik anhand von Bildern erzählen und untermalen.“

„Werde musikalisch wieder Papa“: Giovanni Zarrella überrascht mit bildgewaltigem Video zu „Un Angelo“

Der Musiker fragt seine Fans auch: „Wie gefallen euch die ersten Sekunden daraus?“ Die äußern sich unter dem Beitrag begeistert: Giovannis Frau Jana Ina Zarrella kommentiert mit vielen roten Herzen und schreibt dazu „Sooo schön!“, von Kerstin Ott gibt es ein Flammen-Emoji und auch die offizielle Seite der „Giovanni Zarrella Show“ lässt ein „Wow“ da. Neben den bekannten Schlagerstars feiern aber auch die Fans die neue Musik: „Fantastisch!“ oder „Das Lied ist so mega schön“, ist unter dem Posting von Giovanni Zarrella zu lesen.

Kommentare zu Giovanni Zarrellas Musikvideo. © Screenshot Instagram/Giovanni Zarrella

Kürzlich zeigte Giovanni Zarrella auch seltene Einblicke in sein Familienleben. Er besuchte seine Schwester, die mit ihrer Familie gerade in ein Haus zieht. Zarrella zeigte sich stolz. Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella