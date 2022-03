„Werde Romina direkt blockieren“: Stefano Zarrella bittet Schlager-Community um Ratschlag

Romina Palm und Stefano Zarrella sind seit knapp einem Jahr verlobt. Das Paar lässt regelmäßig dank Instagram in ihr Privatleben blicken. Nun aber möchte der Social-Media-Koch seine Verlobte in den sozialen Netzwerken blockieren - aber warum?

Köln - Romina Plam und Stefano Zarrella zeigen, dass wahre Liebe wirklich existiert. Nach ihrer Teilnahme bei „Germany‘s next Topmodel“ ist die 22-Jährige ein großer Social-Media-Star geworden und regelmäßig in den Medien zu sehen. Nun aber möchte er seine Verlobte bei Instagram blockieren, wie tz.de berichtet.

Überraschung für seine Verlobte? „Werde Romina direkt blockieren“

Romina verbrachte die vergangenen Tage in New York - ohne Stefano Zarrella. Und auch davor sah sie ihren Verlobten aufgrund von einer Corona-Infektion eher selten. „Ihr wisst selbst, an einer Beziehung muss man immer arbeiten und investieren - aber das wisst ihr ja“, schrieb der 31-Jährige in seine Instagram-Story.

Er möchte Romina nach dieser Zeit eine Überraschung machen und bittet seine Instagram-Community um Hilfe: „Werde auch erstmal Romina direkt blockieren hier, nicht weil wir Streit haben oder Ähnliches. Keine Sorge, alles super bei uns. Aber die letzten Wochen waren nicht ohne“, so der 31-Jährige.

Stefano Zarrella bittet seine Fans um Hilfe

„Sie kommt morgen zurück und ich würde ihr gerne eine Überraschung machen, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, bin da nicht so gut. Freue mich über eure Hilfe. Schreibt mir von Herzen gerne eine Nachricht“, erklärte der Social-Media-Star weiter in seiner Instagram-Story.

Romina und Stefano mussten in den vergangenen Monaten einiges durchleben. Derzeit legen sie auch erst einmal ihre geplante Hochzeit auf Eis. Dies gab Stefano Zarrella in einer Fragrunde in seiner Instagram-Story bekannt.

