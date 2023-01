„Werde zur Bestie“: Amira Pocher hat wegen ihrer Kinder tiefsitzende Ängste

Amira Pocher sieht genervt aus. © Boris Korpak via www.imago-images.de

Amira und Oliver Pocher haben zwei Söhne. Das Paar hält ihre Kinder jedoch komplett aus den Medien heraus.

Entertainer Oliver Pocher (44) und seine Frau Amira (30) haben zwei Kinder. Das Power-Couple gehört zu den beliebtesten Paaren im deutschen Fernsehen. 2019 haben Oliver und Amira auf den Malediven geheiratet, sie zeigen sich gerne im TV und auf Social Media. Doch über die zwei Söhne des Paares gibt es kaum Informationen, nicht einmal Bilder. Jetzt verrät die Mutter, woran die Geheimhaltung liegt.

Nun redet Amira Pocher in dem Podcast „Mama locker“ von der Schauspielerin Jana Schölermann über die Gründe, weshalb sie kaum etwas über ihre Söhne an die Öffentlichkeit bringt. Das gilt nicht nur für ihren online-Auftritt, sondern sogar auch für das echte Leben. So geht die Mutter sehr ungern auf Spielplätze, wie sie verrät: „Auf den Spielplatz gehe ich gar nicht, damit ich keine Leute sehen muss. Ich mag Menschen zwar. Aber wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, bin ich einfach so paranoid, weil wir einfach schon so viel erlebt haben.“

So geht Amira mit heimlichen Filmern um

Insbesondere die Erwachsenen machen ihr zu schaffen: „Leute, die uns filmen, die Kinder filmen, fotografieren heimlich. Das ist einfach eine Respekt-Sache.“ Erst vor kurzem ist so etwas vorgefallen, wie Amira erzählt: „Vor zwei Tagen hat jemand Olli gefilmt im Indoor-Spielplatz und lädt das dann bei TikTok hoch!“ Für dieses Verhalten hat die 30-jährige kein Verständnis, sondern wehrt sich: „Wir gehen da knallhart gegen alles vor. Da werde ich auch zur Bestie. Das ist strafbar!“