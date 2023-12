„Let‘s Dance“-Traumpaar Luca und Christina Hänni werden zum ersten Mal Eltern

Von: Lisa Klugmayer

Baby-News aus dem Hause Hänni: Luca und Christina erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das hat das „Let‘s Dance“-Traumpaar nun auf Instagram bekannt gegeben.

Thun/Schweiz – Bei „Let‘s Dance“ haben sich Luca und Christina Hänni kennen und lieben gelernt. Nachdem sie in ihr Traumhaus gezogen sind und heiratet haben, werden die beiden nun zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram teilen sie diese tollen Neuigkeiten jetzt mit ihren Fans.

„Baby loading“: Luca und Christina Hänni bekommen ein Kind

Stolz präsentiert Christina Hänni ihren Babybauch, während Luca sie überglücklich anlächelt und sanft die Hand auf ihren Bauch legt. Mit der einfachen Bildunterschrift „#babyloading“ teilt das „Let‘s Dance“-Traumpaar ihren Fans mit, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Auch ihre Fans könnten nicht glücklicher sein. In kürzester Zeit sammeln sich zahlreiche Glückwünsche unter den Fotos an - darunter auch Nachrichten einiger deutscher Promis. Daniele Negroni schreibt: „Glüüüückwunsch an euch beide“. Profitänzerin Kathrin Menzinger kommentiert euphorisch: „Awwwwwww, mein Herz hüpft vor Freude! Can‘t wait to meet Baby Hänni!!! ❤️🍼 Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben. Love you!“. „Freu mich so für euch!!!! Das wird toll!!!!“, schließt sich GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi an.

Verwendete Quellen: Instagram/Luca und Christina Hänni