„Krieg ich Aggressionen“: Amira Pocher rastet aus, weil ihre Kinder heimlich gefilmt werden

Das bringt sie zum Kochen!

+ © Instagram/amirapocher & IMAGO / Panthermedia Amira und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Kinder - halten sie aber aus der Öffentlichkeit raus © Instagram/amirapocher & IMAGO / Panthermedia

Amira Pocher wird wütend, wenn ihre Privatsphäre überschritten wird. Die Frau von Oliver Pocher hat kein Verständnis, wenn ihre Kinder heimlich gefilmt werden.

Köln –Das möchte sie sich nicht gefallen lassen: Amira Pocher (29) sprach in ihrer aktuellen „Die Pochers hier!“-Podcast-Folge mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (44) darüber, wie wütend sie heimlich aufgenommene Fotos von ihren zwei Kids machen würden.

Die stolze Mama zieht mit ihrem Liebsten zwei gemeinsame Söhne groß und redete während des Gesprächs mit Oliver Pocher über ihren letzten Familienausflug mit ihrem Nachwuchs. Dort machte sie sich Sorgen darüber, dass Leute ihre Handys zücken und ungefragt Aufnahmen von ihren Kindern machen würden.



Mittlerweile werde sie deshalb insbesondere immer dann nervös, wenn sie mit ihren Söhnen irgendwo hingeht, wo viele Menschen sind. Die Moderatorin verriet, dass es vor allem die Art und Weise sei, wie auffällig die Leute die Bilder von ihren Kindern in der Öffentlichkeit aufnehmen würden: „Dann stellen sie das Kind in unsere Richtung, tun so bescheuert, als würden wir es nicht checken, um dann pseudomäßig ein Foto zu machen, auf dem wir dann im Hintergrund mit den Kindern zu sehen sind.”

Die Partnerin des Komikers enthüllte, dass solche Situationen Wut in ihr auslösen würden: „Da kriege ich so Aggressionen. Ich freue mich zehnmal mehr, was auch vorgekommen ist in dem Park, wenn wirklich einer direkt auf einen zukommt.“

Amira Pocher rastet aus, weil ihre Kinder heimlich gefilmt werden

Die TV-Persönlichkeit erklärte auch, dass es vor allem die Tatsache sei, dass bei den heimlichen Aufnahmen ihrer Kinder die Privatsphäre ihrer Familie nicht respektiert werde. Dabei würde ohne ihre Zustimmung eine Grenze überschritten, die sie selbst nicht übertreten würde. „Mir geht es nur darum, dass ich nicht zulassen möchte, dass die einfach diesen Schritt überschreiten und uns die Privatsphäre nicht gewähren. Ich gehe auch nicht hin und mache Fotos von deren Kindern“, betonte sie verständnislos.