„Werdet viel neue Musik bekommen“: Beatrice Egli räumt mit Album-Gerüchten auf

Beatrice Egli ist derzeit wohl die unangefochtene Schlagerprinzessin. Ihre Fans müssen sich für eine neue Platte jedoch noch etwas gedulden. © IMAGO/Wingender /Eibner-Pressefoto

Pfäffikon, Schweiz – Wann kommt sie endlich, die neue Platte von Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34)? Eigentlich brachte die gebürtige Schweizerin erst 2021 ihr Album „Alles was du brauchst“ auf den Markt. Doch ihre Fans bekommen ganz offensichtlich nicht genug von der Ex-„DSDS“-Gewinnerin! Seit der Veröffentlichung der letzten LP muss sich Beatrice nämlich immer wieder dieselbe Frage anhören: Wann kommt endlich neue Musik? Auf diese Frage ging sie jetzt in einem Interview mit „Mein Herz schlägt Schlager“ ein.

Und wie es scheint, muss sich die Fangemeinde von Beatrice Egli noch ein bisschen länger gedulden als erhofft. Wie die „Mein Herz“-Interpretin in einem Video für den Instagram-Schlagerkanal verriet, sei ein neues Album für 2022 vorerst nicht geplant. Doch wer auf neue Songs seiner Lieblingssängerin hofft, der könnte auch in den nächsten Monaten schon überrascht werden. Das Fazit lautet also: Keine neue Platte, aber trotzdem neue Musik!

Beatrice Egli verspricht ihren Fans neue Musik, auch wenn es 2022 kein Album geben wird

„Die Frage, ob dieses Jahr ein Album rauskommt, wird mir glaube ich immer wieder gestellt“, erzählt Beatrice Egli im „Mein Herz schlägt Schlager“-Video, „vor allem ging das Gerücht schon herum, dass es in jedem Fall dieses Jahr ein Album gibt. Ich kann euch sagen, aus meinem eigenen Munde: Nein, dieses Jahr wird es kein neues Album geben.“ Das hört sich erst einmal wie eine herbe Enttäuschung für die riesige Fangemeinde der Schlagerprinzessin an!

Doch ein Funken Hoffnung bleibt: Trotz abgesagter LP wird Beatrice neue Musik auf den Markt bringen. „Aber ihr werdet viel neue Musik bekommen“, verspricht sie im Clip weiter. Was das bedeuten könnte? Die Aussage der 34-Jährigen regt auf jeden Fall zu Spekulationen an: Arbeitet Beatrice möglicherweise mit einem anderen Künstler zusammen? Ist sie Teil eines anderweitigen Projekts und hat deshalb ihr Soloalbum nach hinten verschoben? Für ihre zahlreichen Fans heißt es jetzt: Abwarten und (Eis-)Tee trinken!