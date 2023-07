Gina Schumacher: Tochter von Michael Schumacher startet mit eigener Karriere voll durch

Sie ist jung, hübsch und vor allem unheimlich talentiert: Gina, die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher gibt in Sachen Karriere Vollgas und hat nun sogar eine eigene Modekollektion.

Schweiz - Gina Maria Schumacher (26) will hoch hinaus! Die Tochter von Michael (54) und Corinna Schumacher (54) bahnt sich seit langem ihren ganz eigenen Weg. Während ihr Bruder Mick (24) in die Fußstapfen von Papa Michael getreten und Formel-1-Pilot geworden ist, widmet sich Gina einem anderen Sport. Die Pferdenärrin ist erfolgreiche Westernreiterin und hat bereits vier Weltmeister- und zwölf EM-Titel gewonnen: Eine beeindruckende Bilanz für eine so junge Reiterin!

Das Talent hat sie von ihrer Mutter geerbt: Auch Corinna Schumacher darf sich Europameisterin nennen, nachdem sie 2010 das Westernreiten der National Reining Horse Association (NRHA) gewann und im Reining-Westernreiten siegte. Außerdem leitet sie einen Reiterhof in der Schweiz, wo erst kürzlich die Elite des Westernreitens für diverse Turniere zu Gast war. Daneben betreibt Corinna Schumacher eine riesige Ranch in Texas, die sich über 162 Hektar erstreckt.

Mehr als ein Talent: Gina Schumacher macht jetzt auch Mode

Kein Wunder, dass Gina gar nicht genug von Pferden bekommen kann! Laut der „Deutschen Reiterlichen Vereinigung“ saß sie bereits im Alter von drei Jahren im Sattel. Sechs Jahre später absolvierte sie ihre erste Reining-Prüfung. Die zahlreichen Auszeichnungen und Goldmedaillen, die Gina seitdem gewann, sprechen für sich. Im vergangenen Jahr wurde sie zur jüngsten Eine-Million-Dollar-Reiterin der National Reining Horse Association gekürt, nachdem sie über eine Million Dollar Preisgeld in verschiedenen Turnieren einheimsen konnte.

Ginas Talent erstreckt sich jedoch nicht nur auf das Reiten. Auch Mode ist eine ihrer großen Leidenschaften. Kürzlich betätigte sich die Blondine sogar als Designerin und brachte zusammen mit dem Label „Herzen‘s Angelegenheit“ eine eigene Kollektion heraus. Für die Designs stand sie selbst als Model vor der Kamera.

Im Zentrum der Modelinie stehen dabei – natürlich – Pferde. „Diese Designs erinnern mich an meine Liebe zu Pferden und meine Leidenschaft zu Reining“, verriet Gina gegenüber Bild. Eine Sache steht jedenfalls fest: Auch in Zukunft werden wir viel von der Schumi-Tochter hören. Verwendete Quellen: „Deutsche Reiterliche Vereinigung“, Bild