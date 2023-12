Erkannt? Einer der größten Stars Deutschlands albert durch den Englischen Garten

Erkannt? Einer der größten Stars Deutschlands gab sich im Englischen Garten in München die Ehre – und alberte als Schneeengel herum.

München – Sage und schreibe 12,13 Millionen Menschen haben den „Wetten, dass..?“-Abschied von Thomas Gottschalk (73) am 25. November verfolgt. Nicht alle waren davon angetan. Von Zuschauern der ZDF-Show gab es danach saftige Worte. Sogar der eine oder andere Promi kritisierte ihn. Auch äußerte sich Gottschalk selbst noch mal und blickte auf den Abend zurück.

Thomas Gottschalk albert durch den Englischen Garten in München

Fernab der großen TV-Kameras kam es kürzlich hingegen zu einem ganz anderen Auftritt: Thomas Gottschalk alberte durch den Englischen Garten in München. Er sprach zu den Fans in die Kamera und konnte es nicht lassen, sich als Schneeengel auf dem Boden zu wälzen. Unterhaltsame Bilder!

Der Clip entstand ganz offenbar, nachdem Bayern Anfang Dezember ganz kalt vom Wintereinbruch erwischt wurde. Das würfelte wohl auch Gottschalks Pläne durcheinander: „Eigentlich wollte ich mich bei der Aufzeichnung der ‚Helene Fischer Show‘ persönlich von der Wetteinlösung überzeugen“, schrieb er, „aber ich bin in München eingeschneit. Es wäre eine Überraschung für sie geworden.“

Die „Helene Fischer Show“ wird am 25. Dezember im ZDF ausgestrahlt. Und darin ist Helene Fischer gegenüber Thomas Gottschalk am Zug: Denn sie hatte bei „Wetten, dass..?“ daneben getippt und muss nun in ihrer TV-Gala ganz bestimmte Sätze sagen, etwa, dass es schade sei, „dass der Alte es nicht mehr macht“. Gottschalk konnte nicht zur Aufzeichnung, ein Fan schon – der beschwichtigt in den Kommentaren: „Ich war da. Wette würde eingelöst … habe es aufgenommen!“

München-Clip kommt gut an: „Ach Herr Gottschalk, ich liebe Ihre positive Lebenseinstellung“

Auch sonst punktet Gottschalk mit dem Instagram-Video: „‚Mann‘ ist nie zu alt für einen Schneeengel“, „Es ist immer eine Überraschung, wenn Thomas Gottschalk irgendwo erscheint“, „Top Mann“ oder „Ach Herr Gottschalk, ich liebe Ihre positive Lebenseinstellung“, schreiben die Fans. Oder auch: „Herrliche Aufnahmen, Thomas, und super, dass Du das Beste draus gemacht hast. Der Schneeengel ist toll.“ Thomas Gottschalk ist nicht der erste Megastar, den der Englische Garten lockt. Einst gab sich dort schon Mick Jagger die Ehre.

Für die Münchner bringt das Video noch ein Extraschmankerl. Denn Gottschalk scheint von der Stadt zu schwärmen. „Man sieht: Ich kam nicht weg. Hier kommt keiner weg. Hier will aber auch keiner weg.“ Dazu gab es diverse Fotos vom Münchner Winter Wonderland. Seine Liebe zur Stadt kommt nicht von ungefähr: Gottschalk stammt aus Bayern, studierte in München und begann seine Karriere bei BR – wo ihm einst wohl Roy Black mit bebender Lippe gegenübersaß. (lin)