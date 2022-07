„WhatsApp-Name den keiner wissen darf“: Pietro Lombardi speichert Laura nicht unter ihrem Namen

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura sind seit ein paar Monaten wieder ein Liebespaar © Screenshot/instagram.com/pietrolombardi

Pietro Lombardi und seine Laura feierten vor wenigen Wochen ihr großes Liebes-Comeback. Immer wieder zeigt sich der Musiker gemeinsam mit seiner Freundin in den Social-Media-Netzwerken. Nun offenbarte er, dass er seine Partnerin gar nicht unter ihrem richtigen Namen eingespeichert hat.

Köln - Pietro Lombardi ist happy. Schon seit Juni zeigt sich der 30-jährige Musiker wieder mit seiner Ex-Freundin Laura. Die Beiden sind wieder ein Paar. Nun offenbarte Pietro einen kleinen Einblick in sein Handy und gab zu, dass er seine Freundin nicht unter ihrem richtigen Namen gespeichert hat.

„WhatsApp-Name den keiner wissen darf“: Pietro Lombardi speichert seine Laura nicht unter ihrem Namen

In seiner Instagram-Story gibt der ehemalige DSDS-Gewinner seinen Fans und Followern einen regelmäßigen Einblick in sein Leben. Doch ein Blick in sein Handy ist dabei eher die Seltenheit. Zuerst zeigte er, wie er mit seinem Sohn Alessio per Videoanruf telefonierte - derzeit befindet sich der Siebenjährige mit Mama Sarah Engels, ihrem Ehemann Julian und Töchterchen Solea im Urlaub auf Hawaii.

Pietro Lombardi zeigte einen Screenshot auf seinem Handy © Screenshot/instagram.com/stories/pietrolombardi

Nun fügte er ein weiteres Bild in seine Story ein. Die zeigt, dass Pietro Laura unter dem Namen „Die ...... Dame“ eingespeichert hat. Doch was hat das zu bedeuten? „Das ist Lauras WhatsApp-Name, den keiner wissen darf“, schrieb der „Ciao Bella“-Interpret. Auch in den kommenden Storys verriet er nicht, welchen speziellen Namen er seiner Freundin gegeben hat.

Pietros Freundin bekommt geheimnisvollen Namen in seinem Handy

Doch auch Laura gab ihren Fans keinerlei Hinweise, wie sie von Pietro in seinem Handy eingespeichert wird. Ob es Fans des Paares noch rausbekommen werden - oder sie es wohl selbst verraten, bleibt abzuwarten.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Das beide auch ziemlich witzig sein können, bewiesen sie vor wenigen Tagen ebenfalls auf Instagram. Pietro Lombardi verglich Lauras Gesichtsausdruck mit der Mörderpuppe Chucky. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/pietrolombardi