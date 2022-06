„WhatsApp-Verlauf gefälscht“: Andrej Mangold erhebt schwere Vorwürfe gegen Sam Dylan

Von: Claire Weiss

Die Chatverläufe unterscheiden sich. Die Frage ist: Wer hat hier gefuscht? © Instagram/Andre Mangold

Nach einer Party von Andrej Mangold auf Mallorca liefern sich Sam Dylan und der ehemalige Bachelor einen heftigen Schlagabtausch. Alles fing damit an, dass der „Prince Charming“-Star öffentlich über Andrej Mangold lästerte. Nun will keiner dem anderen das letzte Wort überlassen.

Am 28. Mai feierte Andrej Mangold die Eröffnung seines Clubs auf Mallorca. Eingeladen waren auch Danni Büchner und Sam Dylan. Doch die beiden Reality-Stars verließen bereits nach einer halben Stunde „total enttäuscht“ die Location. Denn für die Gäste soll es lediglich ein Freigetränk gegeben haben.

Streit zwischen Sam Dylan und Andrej Mangold nimmt kein Ende

Andrej Mangold nahm daraufhin ebenfalls eine Instagram-Story auf und beschwerte sich, dass manche Gäste sich „auf die Veranstaltung gebettelt“ hätten, weil sie „Presse bräuchten“. Namentlich nannte er Sam Dylan nicht, doch der fühlte sich direkt angesprochen.

Er holte zum Rückschlag aus und zeigte auf Instagram, dass er sehr wohl von Andrej Mangold eingeladen worden war. Doch dabei beließ er es nicht. Er teilte außerdem einen Chatverlauf zwischen sich und dem Ex-Bachelor. Der Screenshot zeigt ein „Briefing“, das er von Andrej erhalten haben soll. Dieser soll seine Gäste nämlich beauftragt haben, eine Story aufzunehmen und somit Werbung für seinen Club zu machen.

Andrej Mangold wirft Sam Dylan vor, Nachricht gefälscht zu haben

In seiner Instagram-Story vom 04. Juni zeigt sich Andrej Mangold nun emotional. „Wenn es so weit geht, dass du private Nachrichten veröffentlichst und diese auch noch fälschst, dann fällt mir wirklich die Kinnlade runter“, meint er und stellt zwei Screenshots sehr ähnlicher Nachrichten nebeneinander.

Links Andrejs Version der Nachricht, rechts Sams. © Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Die Nachricht, die Sam Dylan gepostet hatte, soll gefälscht gewesen sein. Es habe nie ein Briefing gegeben, Andrej Mangold habe lediglich einen „Gedanken“ mit seinen Gästen geteilt. Allerdings unterscheiden sich die Nachrichten so gut wie gar nicht voneinander. In beiden ist die Rede davon, sich gegenseitig auf Instagram zu pushen, indem man eine Story über den Abend teilt. Wo genau das Problem liegt, ist also nicht wirklich nachvollziehbar.

Auch Danni Büchners Tochter kann es nicht lassen, in dem Streit mitzumischen. Auf Instagram schildert Joelina Karabas ihre Version der Geschichte. Verwendete Quellen: Instagram/Andrej Mangold & Instagram/Sam Dylan