„Widerspruch“: Meghan Markle vor Blog-Neustart in der Kritik

Von: Susanne Kröber

Die offizielle Genehmigung für ein Revival ihres Blogs hat die Herzogin von Sussex in der Tasche. Setzt Meghan jetzt auf Wellness statt Wohltätigkeit?

Montecito – Knapp drei Jahre lang betrieb Meghan Markle (41) ihren Lifestyle-Blog „The Tig“. Die damalige „Suits“-Darstellerin befasste sich von 2014 bis 2017 mit den Themen Reisen, Food, Fashion und Beauty und teilte ihre Tipps mit einer schnell wachsenden Fan-Community. Doch Meghans Verlobung mit Prinz Harry (38) beendete ihre Karriere als Bloggerin – zumindest vorübergehend. Denn aktuell sieht alles danach aus, als wolle die Herzogin von Sussex „The Tig“ wiederbeleben.

Beziehungstipps von Meghan Markle: Mit ihrem Blog will die Herzogin Gwyneth Paltrow nacheifern

Meghan Markle hat eine offizielle, vorläufige Genehmigung erhalten, die Website „The Tig“ wiederaufleben zu lassen, wie The Mirror berichtet. Wann genau ihr Blog wieder online geht, steht zwar noch nicht fest, wohl aber das anvisierte Ziel. Offenbar will Meghan Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50) Konkurrenz machen, deren Blog „Goop“ sich seit dem Start 2008 zu einem millionenschweren Unternehmen entwickelt hat.

Der neu gestaltete Blog von Meghan Markle soll Tipps zu den Themen Essen, Reisen, Mode, Kunst, Design, bewusstes Leben und Wellness für die Leser bereithalten. Neu hinzu kommen laut The Mirror „Kommentare aus dem Beziehungsbereich“. Meghan Markle als Liebes-Expertin? Eine Tendenz, für die die Herzogin von Sussex schon vor dem Neustart von „The Tig“ Kritik einstecken muss. Journalistin Charlotte Kilpatrick attackiert Meghan in einer Kolumne für New Statesman dafür, sich auf „Smoothies und Yoga“ zu konzentrieren, statt zu hinterfragen, welche gesellschaftlichen Kräfte dafür gesorgt hätten, dass Meghan und ihr Mann in einem Palast landen, „während andere Duftkerzen für Wohnungen kaufen müssen, die sie sich nicht leisten können.“

The Tig 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte. Jetzt könnte der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen sein.

„Kern des Widerspruchs“: Heftiger Gegenwind für Meghan Markle vor Blog-Neustart

Charlotte Kilpatrick moniert außerdem, die Inhalte von Meghan Markles Blog stünden in starkem Kontrast zu ihrem Anliegen, als Wohltäterin wahrgenommen zu werden. „Das ist der Kern des Widerspruchs: Einrichtungstipps helfen Familien nicht, ein Zuhause zu finden, genauso wenig wie Reisetipps Ihnen helfen, sich von einem Burnout zu erholen, wenn Sie es sich nicht leisten können, in den Urlaub zu fahren“, so die Journalistin in ihrer Kolumne. Doch es gibt nicht nur kritische Stimmen zu einem geplanten „The Tig“-Comeback.

Bereits vor ihrem „The Tig“-Comeback muss Meghan Markle harsche Kritik einstecken. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Press/picture alliance/dpa/Tim Whitby

„Ich freue mich am meisten darauf, unsere Meghan zurückzubekommen, ich habe ‚The Tig‘ und ihren Humor und ihr Lachen vermisst“, zitiert The Mirror eine Twitter-Reaktion auf die Neustart-Pläne von Meghan Markle. „Meghan wird für ihren Sinn für Mode bewundert. Vieles, was sie trägt, ist sofort ausverkauft. Ich freue mich auf ‚The Tig‘ von dieser Ikone, Ehefrau, Mutter, Aktivistin, Philanthropin, Überlebenden“, so ein weiterer Kommentar. Vielleicht können sich die „The Tig“-Fans ja dann auch bald auf Tipps zum Thema Auswandern freuen – Prinz Harry und Meghan wollen sich angeblich eine Privatinsel kaufen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, newstatesman.com