Wie bitte? Prinz Harry und Meghan Markle arbeiten an royalem Comeback

Nach Jahren voller Anschuldigungen, Abrechnungen und Angriffen sollen Prinz Harry und Meghan Markle die Rückkehr zum Palast planen. Der jüngere Bruder des Königs und seine Frau sollen als Türöffner fungieren. Was ist dran?

London – Es klingt ungeheuerlich, andererseits sind Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) auch immer für eine Überraschung gut. Berichten zufolge versucht das Herzogspaar von Sussex ernsthaft, die Zuneigung der britischen Königsfamilie zurückzugewinnen. Als Türöffner hätten sie sich an den jüngsten Bruder von König Charles III. (74) und dessen Frau gewandt.

Prinz Edward und seiner Frau Sophie haben sich mit Meghan und Harry verbunden, heißt es

Celebrity-Experte Mark Boardman äußerte sich im OK! Magazin (über den Daily Express), der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten angeblich Kontakt zu Prinz Edward (59) und seiner Frau Sophie (58) aufgenommen, um sich der royal Family wieder anzunähern.: „Meghan und Harry haben sich mit Sophie und Edward verbunden und diese erneuerte Verbindung könnte ihnen als Tor zurück in den königlichen Haushalt dienen“, behauptete Boardman weiter.

Prinz Harrys Tante Sophie sei „kontinuierlich eine Vertraute“ des Zweitgeborenen des Königs gewesen. Der erneute Kontakt zeige die „anhaltende Bindung“. Von der gigantischen Kehrtwende will ein Insider jedoch nichts wissen. Exklusiv hält er bei Page Six dagegen: „Diese Spekulation ist nicht wahr“, heißt es dort.

Verbindung zwischen Herzogin Meghan und Sophie von Edinburgh Die verstorbene Queen (96, † †2022) hoffte angeblich, dass Meghan Markle und Herzogin Sophie von Edinburgh der „Suits“-Darstellerin helfen könnte, sich an das königliche Leben zu gewöhnen. Doch eine tiefere Beziehung hatte sich nie entwickelt. Dabei hatten die beiden Royals gleiche Startbedingungen: „Keiner von beiden wurde königlich geboren, beide, insbesondere Meghan, haben unter Schikanen durch die Presse gelitten“, berichtet Royal-Experte Richard Fitzwilliams (73). „Beide hatten den Ehrgeiz, das königliche Leben mit anderen Aktivitäten zu verbinden, nachdem sie der königlichen Familie beigetreten waren, und stellten fest, dass dies nicht möglich war.“ Während Sophie weitermachte, kehrte Meghan dem Königshaus den Rücken und ließ zusammen mit Prinz Harry alle royalen Rechte und Pflichten in London zurück.

Ein Funken Wahrheit trifft auf die Theorie, dass Meghan und Harry an allen Fronten ihre Fühler ausstrecken

Ein Funken Wahrheit scheint bei aller Dichtung dabei zu sein. Auch PR-Berater und Kommentator Richard Fitzwilliams war im Rahmen der Krönung aufgefallen, dass das Verhältnis zwischen Prinz Harry und dem Herzogspaar von Edinburgh freundschaftlich wirkte. Das sei neu, sagte er dem Express. „Die Beziehungen zwischen den Paaren waren bisher nicht besonders eng“, sagte Fitzwilliams der britischen Boulevardzeitung.

Er wendet das Umkehrschluss-Verfahren an, um seine These zu bestärken: Es gäbe schließlich „keine Beweise“ dafür, dass sich die Sussexes jemals mit Edward und Sophie gestritten hätten, während sie sich von anderen Familienmitgliedern entfremdet hätten, führte er aus. Potenzial sieht der auch in der Verbindung: „Wenn sich die Sussexes mit ihnen verbinden würden, hätten sie echten Einfluss“, stellt Fitzwilliams fest und fügte hinzu: „Wer weiß, was das Ergebnis sein könnte“.

Tatsächlich ist nach dem im Juni geplatzten Spotify-Deal nicht klar, wie es bei Harry und Meghan weiter gehen soll. Dass sowohl über politische Ambitionen Meghans, als auch über eine Rückkehr in die Schauspielerei oder ein Influencer-Dasein der Herzogin spekuliert wird, bereitet zudem die Grundlage, dass auch Prinz Harry aktiv über seine Zukunftsgestaltung nachdenkt. Warum also nicht auch über eine Rückkehr zu den Wurzeln nachdenken. Verwendete Quellen: pagesix.com, ok.co.uk, express.co.uk