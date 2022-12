„Wie ein Bruder“: „Schatzi“ spendet Florian Silbereisen an Weihnachten Trost

Von: Mark Stoffers

Diese Jahr gehört wohl zu den härtesten im Leben von Florian Silbereisen. Nur gut, dass er sich auf seinen besten Freund verlassen kann.

München – Das Jahr 2022 gehört sicherlich nicht zu den besten von Florian Silbereisen. Der Schlager-Star gibt sich im TV und auf der Bühne immer souverän und abgeklärt. Doch die Fassade hat 2022 einige Risse bekommen. Zum einen wären da die vernichtenden Kritiken für seine schauspielerischen Fähigkeiten als „Traumschiff“-Kapitän und zum anderen das Quotendesaster bei einem Fernsehauftritt in der ARD. Oder auch der Fake-Verdacht bei „Alle singen Weihnachten“.

Doch selbst der harte Schlag für „DSDS“ als einer der Quotenflops des Jahres steht ganz eindeutig im Schatten eines Schicksalsschlages, der den 41-jährigen Moderator auch an Weihnachten nicht loslässt. Nur gut, dass sich Florian Silbereisen auf seinen besten Freund verlassen kann. Denn DJ Ötzi steht „Flori“ scheinbar auch in dieser schweren Zeit zur Seite, so dass der Star wohl ein paar besinnliche Feiertage an Weihnachten erleben kann.

DJ Ötzi spendet Florian Silbereisen Trost: „Auch in diesem Jahr zusammen Weihnachten feiern“

„Wir werden auch in diesem Jahr zusammen Weihnachten feiern“, verriet Gerry Friedle alias DJ Ötzi jüngst in einem Interview mit t-online.de. Eine Weihnachtstradition, die genau genommen gar keine ist, da sich die beiden schon seit einigen Jahren immer einen Tag vor Heiligabend treffen, um sich über die Vorkommnisse des Jahres auszutauschen, ob nun Highlights oder eben Lowlights. „Flori ist wie ein Bruder“, sagte der Österreicher weiter.

Sein bester Freund steht Florian Silbereisen seit zwanzig Jahren zur Seite. Dazu gehört auch eine besondere Weihnachtstradition. © Hendrik Schmidt

Und in diesem Jahr ist der Beistand von DJ Ötzi auch bitter notwendig. Denn noch immer bangt Silbereisen um eine ganz besondere Frau in seinem Leben. Seine Mutter Helga erlitt im August nämlich einen Schlaganfall. Sie soll sich inzwischen zwar auf dem Weg der Besserung befinden, aber dennoch steht der Mutter des Schlagerstars ein langer Weg bevor. Da kommt die starke Schulter von DJ Ötzi gerade recht, besonders vor den Feiertagen und dem ominösen Weihnachtsessen, an dem bei Florian Silbereisen „niemand lange in der Küche stehen muss“.

Florian Silbereisen und DJ Ötzi: „Bärli“ und „Schatzi“ verbindet eine 20-jährige Freundschaft

Einen gemeinsamen Song haben Friedle alias DJ Ötzi und Florian Silbereisen zwar nicht in ihrem Repertoire und konkret zur Debatte steht so eine Kollaboration wohl auch nicht. Doch das muss sie auch gar nicht, da ihre Freundschaft schon seit mehr als 20 Jahren besteht. Bereits vor zwei Jahren sprach Friedle in einem Interview mit der RTL-Sendung „VIPstagram“ über die besondere Beziehung zwischen Silbereisen und ihm. Damals erklärte der 51-Jährige, dass es nicht unbedingt nur die Musik sei, die die beiden verbinde: „Wir sind so Buben im Geiste.“

Auf der Bühne müssten sie immer funktionieren und ihr Bestes geben. „Wenn wir dann privat sind, dann sind wir halt wie Jungs“, erklärte der Österreicher dazu. Kosenamen haben die beiden wohl auch füreinander: Florian Silbereisen nennt DJ Ötzi demnach sein „Schatzi“, während DJ Ötzi seinen „Bruder“ hin und wieder als „Bärli“ anspricht.

Ob nun „Bärli“ oder nicht, am Ende freut sich „Flori“ sicher darüber, dass sein „Schatzi“ vor Weihnachten ein offenes Ohr für ihn hat. So kann der Florian Silbereisens Traum von der eigenen Kneipe sicherlich noch ein bisschen warten.