„Wie ein kleiner Apache“: Dieter Bohlen zieht bei Konzert über Thomas Anders her

Dieter Bohlen lässt kein gutes Haar an seinem ehemaligen Modern-Talking-Kollegen Thomas Anders. Jetzt lästerte der DSDS-Juror bei einem Konzert in Berlin.

Berlin – Einst feierten sie gemeinsam Welterfolge, doch heute sind sie erbitterte Feinde: Ob sich Dieter Bohlen (69) und Thomas Anders (60) jemals wieder vertragen? In den 80er Jahren avancierten die beiden Musiker als Modern Talking mit Mega-Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Brother Louie“ zu einem internationalen Pop-Phänomen. Nach einigen Streitereien und neuen Anläufen folgte 2003 das endgültige Aus der Band. Zwanzig Jahre später scheint noch immer keine Ruhe eingekehrt zu sein. Denn weiterhin lästern Bohlen und Anders regelmäßig in Interviews und bei Auftritten übereinander. Zuletzt stichelte der „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror bei einem Konzert in Berlin gegen seinen Ex-Bandkollegen.

Freunde werden Thomas Anders und Dieter Bohlen bestimmt nicht mehr. Denn nun lästerte der Poptitan erneut über seinen ehemaligen Band-Kollegen. © IMAGO/BOBO; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Insbesondere Anders’ damaliger Stil, der zweifelsohne als ziemlich extravagant beschrieben werden kann, scheint für Bohlen eine echte Lachnummer gewesen zu sein. Bei seinem Tourneeauftakt in der deutschen Hauptstadt ließ der Pop-Titan zuletzt kein gutes Haar am Auftreten seines Ex-Bandkollegen: „Er sah ja aus wie ein kleiner Apache. Die Haare waren bis [zur Hüfte], Lipgloss und diese Kette. Wäre auf der Kette mal lieber Dieter gewesen. Dann wäre das okay gewesen“, stichelte Dieter laut „Promiflash“.

Dieter Bohlen ist offensichtlich noch immer sauer auf Thomas Anders’ Ex-Partnerin

Mit der berühmten Kette, über die Dieter Bohlen während seines Konzerts in Berlin herzog, hatte Thomas Anders schon zu Modern-Talking-Zeiten viel Spott auf sich gezogen. Der übergroße Goldanhänger mit dem Namen Nora war Anders’ Liebesbeweis an seine damalige Ehefrau Nora Balling (58), mit der der Sänger von 1984 bis 1999 verheiratet war. Seit jeher gab es Gerüchte, dass Balling durch den Einfluss auf ihren Gatten maßgeblich an der Trennung von Modern Talking beteiligt war. Und offenbar sieht das auch Dieter Bohlen so.

Auf der Bühne in Berlin teilte der DSDS-Macher nämlich ebenfalls gegen die Ex-Partnerin seines einstigen Bandkollegen aus. „Es ist lange her und ihr lacht darüber. Ich kann heute auch darüber lachen, aber wir hatten damals eine Gebieterin. Die hieß Nora“, behauptete der Plattenboss vor tausenden Zuschauern. Was sich damals tatsächlich zugetragen hat, wissen wohl nur Dieter Bohlen und Thomas Anders selbst.