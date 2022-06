„Wie ein Unternehmen so beschissen sein kann“: Katja Burkard sauer auf die Deutsche Bahn

Katja Burkard regt sich über die Deutsche Bahn auf. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/katja_burkard_official

Katja Burkard reist als Moderatorin viel in unterschiedliche Städte. Weil ihre letzten Verbindungen Verspätungen hatten, äußerte sie sich erbost auf Instagram. Dort schimpfte sie auf die Deutsche Bahn.

Köln - Katja Burkard (57) ist als Moderatorin viel unterwegs. Dafür nutzt die „Punkt 12“-Bekanntheit auch oft die Bahn, um von A nach B zu kommen. So ging es zuletzt auf einen Dreh nach Baden-Baden, auf dem sie auch ihre Hair- und Make-up-Artist begleitete, wie sie ihre Fans per Zugselfie auf Instagram wissen ließ.

Katja Burkard sauer über Zugverspätung

Über den Drehtag kann Katja Burkard nur schwärmen: „Wir hatten einen ganz tollen und vor allem inspirierenden Dreh in Baden-Baden“, schreibt sie zu einem Selfie mit ihrer Begleitung. Doch mit ihren beiden Fahrten, zunächst von Köln nach Baden-Baden und anschließend wieder zurück, war Burkard offenbar nicht so zufrieden, wie sie in ihrer Instagramstory klarstellt. Mit bösem Smiley schreibt sie: „Einfach ohne Worte...“

Burkard erklärt ihren Unmut: „Es ist einfach hoffnungslos. Gestern hingefahren von Köln nach Baden-Baden, drei Stunden Verspätung. Jetzt erste Bahn konnten wir nicht nehmen, weil wir sonst den Anschlusszug nicht bekommen hätten. Jetzt stehen wir hier die nächste halbe Stunde.“

Immerhin ein Lichtblick: Die Klimaanlage läuft, führt die Moderatorin aus. Trotzdem ist Katja Burkard so richtig wütend: „Also: Ich verstehe das einfach nicht, wie ein Unternehmen so beschissen sein kann.“

Vor der TV-Kamera im Greenscreen-Studio berichtete die 57-Jährige von einem „Geh-Handicap“. Katja Burkard konnte am Set von „Punkt 12“ in engem Rock und Highheels nicht laufen. Verwendete Quellen: instagram.com/katja_burkard_official