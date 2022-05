„Wie eine Prinzessin“: Beatrice Egli verzaubert Fans im lila Feder-Look

Teilen

Cooler Feder-Look in Lila: Beatrice Egli postet Instagram-Bild, auf dem sie in einem neuen Outfit strahlt. Die Fans feiern den neuen Look des Stars. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Cooler Feder-Look in Lila: Beatrice Egli postet Instagram-Bild, auf dem sie in einem neuen Outfit strahlt. Die Fans feiern den neuen Look des Stars.

Pfäffikon – Schlagerstar Beatrice Egli (33) verzaubert ihre Follower mit einem Posting im lila Feder-Look! Die „Ganz Egal“-Hitmacherin lässt ihre Fans über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram in regelmäßigen Abständen an ihrem Alltag und ihrer Karriere teilhaben und begeisterte ihre Anhänger jetzt mit einem Foto von sich, auf dem sie in einem mit Federn besetzten Anzug in Lila posierte.



Via Instagram teilte die Schlagersängerin einen schönen Schnappschuss von sich, mit dem sie ankündigte, dass sie in dieser Woche zahlreiche spannende Termine vor sich habe. Dabei sei sie für einen der Pressetermine von dem Haar- und Make-up-Künstler Martin Dürrenmatt gestylt worden.

In der Bildunterschrift ihres Beitrags verkündete die Schönheit: „Seid ihr gut in die neue Woche gestartet? Für mich stehen diese Woche ganz viele spannende Termine an. Für den heutigen Pressetag habe ich einen neuen Look von dem großartigen Martin Dürrenmatt bekommen. Danke dafür!” Sie fügte zudem die Marke des Anzugs hinzu, den sie trug und verlinkte auch den offiziellen Instagram-Account des Promi-Stylisten.

Beatrice Egli begeistert ihre Fans im lila Feder-Look

Die Follower der Künstlerin feierten den coolen Feder-Look ihres Idols und überfluteten die Kommentare zu dem Posting mit zahlreichen Komplimenten für ihr stylisches Outfit. Ein Fan der Schweizerin schwärmte sogar darüber, dass die Beauty auf dem Foto wie das Mitglied einer Königsfamilie aussehen und einer Prinzessin ähneln würde. Der User schrieb: „Du siehst aus wie eine Prinzessin. Einfach nur wow.“ Und auch ein weiterer Fan verkündete ganz begeistert: „Wow, fantastisch siehst du aus!“ Das trendige Outfit der Sängerin scheint bei ihren Anhängern besonders gut angekommen zu sein!