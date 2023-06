„Wie habt ihr das geschafft?“: Sylvana Wollnys Fans wundern sich über ihren Abnehmerfolg

Sylvana Wollny hat im Laufe der Jahre ordentlich abgenommen und zeigte das nun in einem luftigen Sommer-Outfit. Ihre Fans rätseln, wie die „Die Wollnys“-Bekanntheit das geschafft hat. © Instagram / sylvana_wollny & Instagram / sylvana_wollny

Sylvana Wollny präsentiert sich nach ihrem Gewichtsverlust in einem luftigen Sommerkleid auf Instagram und begeistert damit ihre Fans. Wie hat die „Die Wollnys“-Bekanntheit es wohl geschafft, so viel Gewicht zu verlieren?

Hückelhoven - Sylvana Wollny (31) hat in den letzten Jahren eine Menge Gewicht verloren. Jetzt begeistert die „Die Wollnys“-Bekanntheit ihre Fans mit einem neuen Foto auf Instagram, auf dem ihre schlanke Silhouette zu sehen ist. Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare ihrer Fans, die über Sylvanas Abnehmstrategie grübeln.

Ihre Instagram-Community konnte den Fortschritt ihres Abnehmerfolgs in den letzten Jahren durch beeindruckende Vorher-Nachher-Bilder verfolgen. Die zweifache Mutter hat anscheinend insgesamt rund 20 Kilogramm abgenommen. Doch wie hat sie das geschafft? Diese Frage beschäftigt ihre Fans schon lange und sorgt für zahlreiche Spekulationen.

Auf ihrem neusten Bild posiert die 31-Jährige in einem sommerlichen Outfit, welches ihre neue, schlanke Figur betont. „Ein Sommerkleid ist wie ein Lächeln für den Kleiderschrank - es bringt Freude, Frische und jede Menge Style in den Tag“, schreibt der Reality-TV-Star unter das Bild.

Fans rätseln über Sylvana Wollnys Abnehmerfolg

Neben Outfit-Komplimenten gibt es unter dem Beitrag noch einige Fans, die über Sylvanas Abnehmerfolg nachdenken. „Wie habt ihr es geschafft, so schlank zu werden?“, fragt eine Userin unter dem Foto. „Du hast richtig toll abgenommen“, schreibt ein weiterer Fan. Unter ihren Instagram-Posts werden immer wieder vermehrt Fragen zu ihrer Abnehmstrategie gestellt. Obwohl Sylvana diese zunächst unbeantwortet ließ, spekulieren einige über mögliche Operationen wie ein Magenband oder einen Eingriff in der Türkei.

Lange gab es nur wenige Hinweise auf Sylvanas Abnehmgeheimnis. Die Influencerin wirbt zwar manchmal für einen „Abnehm-Shake“, dem sie ihren Erfolg zuschreibt, doch es ist fraglich, ob Sylvana tatsächlich ausschließlich durch den Shake so viel Gewicht verloren hat und nun in der Lage ist, ihr neues Gewicht zu halten.

Im vergangenen Herbst gab Sylvana jedoch endlich einige Einblicke in ihre Methoden zum schlank werden. In einer Instagram-Story erklärte sie, dass sie ihre Kalorienzufuhr reduziert habe, um eine negative Kalorienbilanz zu erreichen. Zudem hat sie einige Tricks in ihren Alltag integriert, um weniger zu essen und Heißhunger entgegenzuwirken. Verwendete Quellen: Instagram / sylvana_wollny