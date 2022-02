Wie heißt das Baby von Lavinia Wollny? Fan behauptet: „Ich weiß den Namen“

Von: Matthias Kernstock

Wie heißt das Baby von Lavinia Wollny? Fans rätseln: „Ich weiß den Namen“ © Instagram

Nachwuchs bei den Wollnys: Lavinia Wollnys (22) erstes Baby kam am Dienstag (22.02.2022) auf die Welt. Nun rätseln die Fans: Wie heißt das Baby von Lavinia Wollny? Ein Fan behauptet bei Facebook: „Ich weiß den Namen“.

Neuss - Ausgerechnet die Wollny-Mutter Silvia (57) verriet am Montag als Erstes, dass eines ihrer elf Kinder, nämlich Lavinia Wollny, Nachwuchs bekommen hat. Ihren 449.000 Followern verriet die „Promi Big Brother“-Teilnehmerin: „Seit 9.08 Uhr stolze Oma. Mama und Baby sind wohlauf.“ Doch nun fragen sich viele Fans der Wollnys: „Wie heißt das Baby von Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer? Tz.de berichtet.

Wie heißt das Baby von Lavinia Wollny? Fans rätseln: „Ich weiß den Namen“

Bisher halten sich Lavinia Wollny und Tim zurück und haben nicht verraten, wie das Baby, das per Kaiserschnitt zur Welt kam, heißt. Natürlich interessiert der Name des Neugeborenen aber die Fans der Wollnys. In den Sozialen Medien sind bereits die ersten Spekulationen zu lesen. Völlig unklar ist bisher auch, ob es sich beim Nachwuchs um ein Mädchen oder einen Jungen handelt.

„Ich weiß, wie das Baby heißt“, kommentiert User Bernd P. und ergänzt: „Kevin“. Hierbei dürfte es sich um einen schlechten Witz handeln, wie auch andere Facebooknutzer meinen. „Hoffentlich nicht“, reagiert Katrin. Doch wie ist der Name von Lavinia Wollnys Baby nun?

Die Wollny-Kinder haben bisher immer eher ungewöhnliche Namen bekommen. Ein Indiz, dass Lavinia ihrem Kind auch einen besonderem Namen gegeben hat. Erst kürzlich verriet Vater Tim: „Nein, das Baby war tatsächlich nicht geplant, aber trotzdem freuen wir uns mega und wir freuen uns erst recht bald stolze Eltern zu sein.“

So könnte das Mädchen / der Junge von Lavinia Wollny heißen

Bis die Öffentlichkeit die Namen des Babys von Lavinia Wollny erfährt, gehen die Spekulationen in den Sozialen Netzwerken weiter. Hier sind die beliebtesten Babynamen 2021:

Platz Mädchen Junge 1 Sophia Leon 2 Emma Elias 3 Emilia Noah 4 Mia Luca

Lavinia Wollny reagiert auf Hater: „Es war unser Wunsch“

Fakt ist: Weder das Geschlecht des Babys von Lavinia Wollny noch der Name sind bekannt. Doch es dürfte nicht lange dauern, bis die frischgebackenen Eltern das Geheimnis lüften.

Unterdessen postete Lavinia Wollny am späten Dienstagabend in ihrer Instagramstory einen Appell an ihre Hater. Viele Fans wunderten sich, dass Oma Silvia Wollny zuerst verkündete, dass das Baby da sei. Dazu die 22-jährige Mutter: „Es war unser Wunsch, dass die stolze Oma es verkündet. Auch Sarafina und Peters Wunsch war es, dass unsere Mama die freudige Nachricht verkündet.“

Quellen: instagram.com/lavinia.wollny