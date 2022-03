„Wie ihr strahlt, sagt alles“: Ross Antony und Mama Vivien endlich wieder vereint – Fans begeistert

Von: Jonas Erbas

Ross Antony bedeutet seine Mama Vivien alles, doch die 80-jährige Britin lebt leider in England, wodurch die beiden sich nur unregelmäßig sehen können. Nun ist der Schlagerstar endlich wieder mit der wichtigsten Frau in seinem Leben vereint. Das freut auch die Fans.

Siegburg - Aus seiner Liebe zu Mama Vivien (80) macht Ross Antony (47; alle News zum Schlagerstar im Überblick) keinen Hehl: Der Schlagerstar postet regelmäßig gemeinsame Bilder und teilt dabei oftmals sein Bedauern darüber, dass die 80-Jährige in England und damit nicht direkt ums Eck lebt – ein großes Problem, besonders während der Pandemie. Nun ist das Mutter-Sohn-Gespann allerdings wieder vereint und begeistert mit einem süßen Selfie die Fans, wie tz.de berichtet.

Ross Antony Schlagerstar, Moderator, Entertainer Geboren 9. Juli 1974 in Bridgnorth (England) Durchbruch 2001 mit Bro'Sis Ehepartner Paul Reeves (verheiratet seit 2006)

Schwere Jahre für Ross Antony – Schlagerstar sah Mama Vivien nur unregelmäßig

Für Ross Antony (seine Karriere im Überblick: von der Boyband zum Entertainer) waren die vergangenen beiden Jahre nicht immer einfach: Weil die COVID-19-Pandemie allerlei Reisebeschränkungen mit sich brachte, konnte er seine Mama Vivien nicht persönlich in die Arme schließen.

Als die ältere Dame Anfang 2021 dann selbst am Coronavirus erkrankte, war der Schlagerstar schwer besorgt, immerhin schwebte seine Mutter damals in Lebensgefahr. Doch alles ging glimpflich aus und wenige Monate später konnte Vivien dann sogar zu Besuch nach Ross Antonys Wahlheimat Siegburg kommen, wo er mit seinem Ehemann Paul Reeves (47) lebt.

Ross Antony und Mama Vivien wieder vereint – Schlagersänger postet Mutter-Sohn-Selfie

Nun sind die beiden erneut vereint – und die Freude könnte kaum größer sein, wie Ross Antony unter ein gemeinsames Mutter-Sohn-Selfie schreibt, das die beiden, in dicke Wintermäntel gepackt, mit strahlenden Gesichtern zeigt: „Ja, sie ist da… und alles ist gleich besser! Endlich konnte ich meine Mama wieder in die Arme schließen und vor allem ihren 80. Geburtstag nachfeiern“, so der 47-Jährige.

Weil die Lage in der Ukraine derzeit dramatisch ist, könne er die gemeinsame Zeit „noch mehr zu schätzen“: „Nicht alle haben das Glück, ihre Familie in den Armen zu halten, das ist mir bewusst“, schlägt der Schlagerstar ernstere Töne an und nutzt die Gelegenheit, um für Spenden aufzurufen.

Ross Antony hält seine Mama endlich wieder in den Armen – Schlagerfans reagieren begeistert

Besonders schön: Etliche Ross-Antony-Fans freuen sich mit dem Bro‘Sis-Star über dessen Wiedervereinigung mit Mama Vivien. „Das freut mich für euch sehr. Wie ihr strahlt, das sagt alles“, erklärt eine Instagram-Nutzerin, eine andere schickt „eine ganz feste Umarmung“ an das Mutter-Sohn-Gespann. Das Selfie sehe „nach Harmonie“ aus, so ein anderer Schlagerfan.

Und Ross Antony? Der ist maßlos glücklich über „die vielen lieben Nachrichten“, wie er schreibt. Über die freut sich auch seine Mama. Die 80-Jährige ist selbst eine begeisterte Instagram-Nutzerin, die alles likt, was ihr in die Quere kommt, wie ihr Sohn jüngst verriet.

Ross Antonys Mutter-Sohn-Selfie sorgte bei den Schlagerfans für viel Freude © Screenshot/Instagram/Ross Antony

Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus

Für Julia Lindholm (28), die als Schlager-Newcomerin derzeit von sich reden macht, gab es bei Andy Borg am Samstagabend ebenfalls ein emotionales Wiedersehen: Die junge Schwedin brach sogar in Tränen aus.

