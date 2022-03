„Wie kannst Du?“: Sam Dylan hetzt gegen Cathy Hummels - die löscht ihren Beitrag wieder

Von: Linda Rosenberger

Als Influencerin muss Cathy Hummels irgendwie ja ständig im Netz präsent sein. Mit einem missglückten Ukraine-Post schockiert sie nun aber nicht nur Sam Dylan.

München - „Was möchte diese Frau mit diesem Foto sagen?“ - diese Frage scheint sich gerade nicht nur Sam Dylan zu stellen, wenn er Cathy Hummels‘ Instagram-Account sieht. Dort hat die Ehefrau des Profikickers nämlich wegen eines in den Augen vieler unangebrachten Ukraine-Posts gerade einen Shitstorm ausgelöst.

So sorgten ein paar Bilder, die die Spielerfrau kürzlich hochgeladen hatte, für jede Menge Unverständnis und Wut seitens einiger ihrer Follower. Des Weiteren fand auch Sam Dylan nach Cathys Aktion klare Worte, wie tz.de berichtet.

Cathy Hummels postet umstrittene Fashionbilder - nicht nur Sam Dylan ist vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine entsetzt

„Wenn ich so etwas sehe, dann wird mir einfach nur schlecht.“ Es ist ein unmissverständliche Urteil, das Sam Dylan gerade in seiner Instagram-Story über Cathy Hummels fällt. Zuvor hatte die Influencerin auf ihrem Account Fotos gepostet, die sie in den Farben der ukrainischen Flagge zeigen - also im blauen Outfit vor einer gelben Wand. Dabei grinst Mats Hummels Frau fröhlich und in stilechten Model-Posen.

Eindeutig zu viel des Guten, wie Sam Dylan findet. Denn jeder wisse, wofür die Farbkombination gelb und blau gerade in diesen Tagen stehe. „Wie kannst du denn grad deine Fashion oder deinen Style davor präsentieren?“, ist der 31-Jährige entsetzt, weil Cathy Hummels die ukrainische Flagge gerade in Zeiten des Krieges angeblich für ihre Zwecke missbraucht. „Nur, um sich selbst ins Gespräch zu bringen“, echauffiert sich Sam, dass die Influencerin in ihrem Post „Fashion mit dem LEID anderer Menschen“ verbinde.

So reagiert Cathy Hummels auf den Shitstorm nach ihrem Ukraine-Post

Doch auch wenn Sam zugeben muss, dass er bei einem solchen Thema besonders empfindlich sei, da auch seine Familie einst vor einem Krieg geflüchtet sei, ist er mit seiner Meinung nicht allein. Wie er seinem Ärger in seiner Insta-Story Luft gemacht hat, tun es auch Cathys Follower in zahlreichen Kommentaren, in denen sie die Influencerin scharf kritisieren. „Schlicht unpassend“ oder wie Sam es andeutet, einfach menschenverachtend, sind dabei nur zwei Beispiele der vielen empörten Reaktionen auf Cathys Ukraine-Post.

Inzwischen hat aber auch die Influencerin selbst auf den Shitstorm, der ihr entgegenschlug, reagiert und die umstrittenen Bilder wieder von ihrem Account gelöscht. Stattdessen ruft Cathy ihre Follower nun zu einer Spendenaktion auf -allerdings nicht ganz, ohne sich zu rechtfertigen:

„Ich bin teilweise sehr entsetzt was für Hasswellen auf einen einschlagen, wenn man ein lächelndes Bild zeigt“, schrieb die Influencerin zu einem weiteren Post und erklärte: „Ich lächle nichts schön, ich lächle nichts weg. Ich lächle, weil ich dadurch mehr positive Energie für meine Familie habe und vor allem dafür : ,GUTES ZU TUN‘“.

Auch Evelyn Burdecki bezieht Stellung zum Krieg in der Ukraine

Ganz andere angeschlagen hat dagegen Evelyn Burdecki gerade, als auch sie auf Instagram Stellung zum Krieg in der Ukraine bezog. (lros)

