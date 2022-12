Während Papa Stefan Mross in Scheidung steckt – Tochter Johanna strahlt so schön wie nie

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Sechs Jahre lang galten sie als absolutes Schlager-Traumpaar. Während sich Stefan auf die Scheidung vorbereitet, begeistert Tochter Johanna Mross auf öffentlichen Events.

Chiemgau – In den vergangenen Monaten war bei vielen Promi-Paaren plötzlich Schluss. Kaum ein Liebesaus schmerzt jedoch so sehr wie das von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30). Mit romantischen Meilensteinen wie einer TV-Hochzeit bei Florian Silbereisen (41) galten sie für viele als das Nummer-Eins-Duo der Schlagerwelt – nun gehen sie getrennte Wege und ihren Anhängern bleibt nur die Erinnerung an die guten Zeiten.

Schlagerstar Stefan Mross trauert um Liebesaus mit Anna-Carina – doch Tochter Johanna begeistert

Kaum einen Monat nach der erschütternden Trennungsbotschaft, die Stefan Mross und seine Verflossene in den sozialen Medien verkündeten, ziert Anna-Carina Woitschacks Liebeshimmel wieder ein Regenbogen. Denn sie ist mit ihrem neuen Freund, dem Key-Account-Manager Daniel B. aus Österreich überglücklich und präsentiert sich ihren Fans bis über beide Ohren verknallt.

Stefan Mross trauert um seine Beziehung mit Anna-Carina Woitschack, die nach sechs Jahren zu Ende ist. Seine Tochter Johanna dürfte ihn in dieser schlimmen Zeit bestimmt tatkräftig unterstützen – und strahlt bei Auftritten mehr denn je. © IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Bei Anna-Carinas Ex sieht es hingegen nicht so rosig aus, denn Stefan Mross bietet seine Luxusvilla zum Verkauf an, bereitet sich auf die Scheidung vor und scheint mit der sehr öffentlichen Liebesgeschichte endgültig abschließen zu wollen. Trotz aller Trauer und Herzschmerz dürfte sich der Schlagersänger derzeit aber über einen echten Star aus dem Hause Mross freuen: Denn seine Tochter Johanna (21) tritt immer mehr an die Öffentlichkeit und beweist mit jedem Auftritt, was für eine souveräne und selbstbewusste junge Frau sie geworden ist.

Souveräner Auftritt: Stefan Mross Tochter Johanna präsentiert sich der Öffentlichkeit ganz cool

Stand sie mit ihrer Mama, Schlagerstar Stefanie Hertel (43), im Sommer schon gemeinsam bei „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne, präsentierte sich Johanna Mross bei einem Besuch des legendären Musicals „Mamma Mia“ in Hamburg erneut den Kameras. Auf Fotos fällt sie mit geglätteten Haaren, einem beigen Rollkragenpulli, schwarzen Lederrock und glänzenden lila Schuhen gleich auf. Es ist ein gekonnt gestyltes Outfit – und ein deutlicher Unterschied zu dem bodenlangem Rock, der unscheinbaren Bluse und der natürlichen Lockenpracht, mit denen sie nur wenige Monate zuvor in der Show ihres Papas auftrat.

Seine Tochter so erwachsen zu sehen, dürfte Stefan Mross bestimmt ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern. In dieser schweren Zeit, wo er Karriere, Leben und Liebe ohne seine einstige Traumfrau beschreiten muss, kann er das bestimmt gut gebrauchen. Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack hat Stefan Mross trotzdem einen Masterplan in der Hand. Verwendete Quellen: desired.de, promipool.de