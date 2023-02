„Wie passt das zusammen“: Fans sauer, weil Caro Robens sich operieren lässt, aber zur Selbstliebe aufruft

Teilen

Caro Robens postete ein neues Foto von sich auf Instagram. Doch ihre Fans sind nicht alle überzeugt von der Message der Auswanderin.

Kult-TV Auswanderin Caro Robens (44) hat ein neues Foto auf Instagram gepostet. Die 44-Jährige lässt ihre Fans gerne an ihrem Privatleben teilhaben.

Nun hat sie ein Foto am Pool gepostet und zeigt ihren Followern, dass sie eine sehr entspannte Zeit hat. Auf dem Bild ist sie in einem knappen Oberteil vor ihrem Pool zu sehen – Und das direkt am Meer mit einem blauen Himmel und Sonnenschein. Doch die Meinungen der Fans zu dem Bild sind gespalten.

Die 44-jährige ist auf dem Foto stark geschminkt und zeigt stolz ihre Tattoos an ihren Armen und im Dekolleté. Sie trägt ihre blond gefärbten Haare offen und hat diese geglättet. Unter das Bild schreibt sie:

„Heute ist endlich mal wieder so schönes Wetter. Das verbessert die Laune doch enorm. Kann es gar nicht mehr abwarten endlich wieder Frühling/Sommer zu haben. Und ja, vielleicht ist das Foto nicht perfekt getroffen. Und ja, auch ich bin nicht perfekt. Aber wer ist das schon?! Sollte man alles bearbeiten? Sollte alles perfekt nach außen hin sein? Ich bin wie ich bin. Und ja-ich mag mich.“ Eine schöne Message, doch einige Fans kritisieren ihre Aufrichtigkeit.

Die Auswanderin hat einige Schönheits-Eingriffe an sich machen lassen

Einige Fans wissen nicht, wie sie die Botschaft und das Foto der 44-jährigen in Einklang bringen sollen. So kommentiert jemand: „Du magst dich, lässt aber so einiges an dir machen - wie passt das zusammen?“ Damit bezieht sich der Follower auf die zahlreichen Schönheits-OPs, die Caro Robens hinter sich hat. So hat sich die Auswanderin erst vor kurzem die Lippen, den Bauch und den Po machen lassen. Doch nicht alle Fans stimmen dem zu: „Genau die richtige Einstellung“.