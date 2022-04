Ehevertrag: Amira spricht über Kontostand von Oliver Pocher - „Wie viel da drauf ist“

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Amira Pocher und Mann Oliver haben einen Ehevertrag © instagram.com/amirapocher & dpa | Rolf Vennenbernd

Amira Pocher und ihr Mann Oliver sind seit 2019 verheiratet. In einem Podcast verrät die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin nun, sie habe mit Oliver Pocher einen Ehevertrag. Auch von dem Kontostand ihres Mannes möchte Amira nichts wissen.

Köln - Momentan tanzt Amira Pocher bei „Let’s Dance“ (alle News auf der Themenseite). Doch auch abseits der Show zieht die 29-Jährige die Aufmerksamkeit auf sich. Sei es ein Urlaub in Dubai, die Renovierung ihres Hauses oder andere Einblicke in ihr Privatleben.

Amira und Oliver Pocher haben einen Ehevertrag

Nun spricht sie im Podcast „Female Finance“ mit „Let‘s Dance“-Kollegin Janin Ullman (40) über ihre Ehe zu Oliver Pocher (44) und geht dabei auf das Thema „Ehevertrag“ ein. Denn was viele ihrer Fans nicht wissen, die Pochers haben einen Ehevertrag: „Er hat darauf bestanden“, offenbart Amira.

So habe sie sich selbst auch einen Ehevertrag gewünscht und ihrem Mann versichert: „Ich möchte zu keinem Zeitpunkt, dass du das Gefühl hast, dass ich irgendetwas haben möchte von deinem Geld‘“, so die 29-Jährige weiter.

Amira Pocher kennt den Kontostand ihres Mannes Oliver nicht

Im Podcast verriet Amira Pocher auch, dass sie kein Interesse an dem Geld ihres Mannes habe: „Auch wenn das zu Beginn ganz oft gesagt worden ist, die lässt sich aushalten oder die ist ja nur auf sein Geld und alles aus“. „Ich weiß bis heute seinen Kontostand nicht. Ich weiß nicht, wie viel da drauf ist, wie viel er hat. Also, es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht“, so Amira weiter.

Oliver Pocher teilt hin und wieder gegen andere Promis aus. Nun werden heftige Mobbing-Vorwürfe gegen ihn erhoben. Doch Amira Pocher schießt zurück und stärkt ihrem Mann den Rücken. Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com/amirapocher